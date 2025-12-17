Здавалося б, що може бути простіше й природніше, ніж чхнути, коли лоскоче в носі? Але в деяких випадках це фізіологічне явище стає справжньою проблемою. «Порадниця» з’ясувала, чому так відбувається і що робити, коли напади чхання заважають нормально жити.

У нормі — захисний рефлекс

— Чхання — це природний захисний рефлекс організму, який забезпечує очищення верхніх дихальних шляхів від пилу, бактерій, алергенів та інших чужорідних частинок, — пояснює лікар-терапевт вищої категорії Сніжана ЛЯШУК. Цей процес зазвичай спровокований подразненням слизової оболонки, що вистилає носову порожнину. Рецептори слизової надсилають сигнал нервовій системі, яка стимулює складний комплекс скорочення м’язів (не тільки дихальних шляхів, але й діафрагми, очеревини), і потужний потік повітря виштовхує накопичені забруднення назовні, запобігаючи їхньому потраплянню в бронхи та легені.

Але якщо напади чхання турбують вас часто та без видимої причини, потрібно розібратися, в яких випадках це може бути ознакою патології.

Причини

До найпоширеніших причин частого чхання належать:

— зовнішні подразники слизової носа: пил, тютюновий дим, різкі запахи, вдихання спецій, хімічні речовини, дуже сухе або холодне повітря;

— алергічні реакції на пилок, цвіль, пилових кліщів, шерсть тварин, побутову хімію, алкоголь;

— потрапляння в дихальні шляхи інфекцій (вірусів і бактерій) — у цьому випадку чхання стає одним із симптомів інфекційних захворювань: застуди, грипу, кору, краснухи, мононуклеозу;

— зловживання медикаментами: тривале й безконтрольне застосування судинозвужувальних крапель і гормональних спреїв для носа, антидепресантів, протигіпертонічних ліків може призвести до зміни структури слизової, її витончення та пересихання;

— гіпертрофічні розростання слизової (поліпи) носової порожнини, викривлення носової перегородки, хронічний риніт і синусит є постійними подразниками й також призводять до нападів чхання;

— світловий чхальний рефлекс — чхання при різкому впливі на сітківку ока яскравого світла. Він зустрічається у досить значної частини населення й часто буває спадковим.

Рідше безконтрольне чхання спричиняють неврологічні порушення, гормональна перебудова організму (наприклад, під час вагітності або клімаксу), захворювання ендокринної та травної систем, сильний стрес і надмірне фізичне навантаження.

Супутні симптоми

За симптомами, що доповнюють чхання, часто можна зрозуміти, чим спричинена проблема. Якщо причини фізіологічного характеру (подразники в повітрі, яскраве світло, механічне натирання носа тощо), то напад швидко минає самостійно й не супроводжується додатковими ознаками, максимум — короткочасним кашлем.

Якщо ж чхання триває довго і його доповнюють нежить, закладеність носа, сльозотеча та свербіж очей — найімовірніше, це алергічний риніт.

При ГРВІ додатковими ознаками можуть бути кашель, нежить, біль у горлі, загальна слабкість, підвищення температури.

При поліпах і викривленні носової перегородки чхання протягом дня часто супроводжується гугнявістю голосу, порушенням нюху, головним болем і рясними прозорими виділеннями з носа.

Чхання як передвісник нападу при алергічній формі бронхіальної астми може доповнювати свербіння в носі й першіння в горлі.

Коли треба йти до лікаря

— До фахівця варто йти, якщо чхання без видимої причини триває довше тижня або супроводжується закладеністю носа, нежитем, головним болем, зміною голосу та іншими симптомами, що знижують якість життя, — радить Сніжана Ляшук. — Первинну консультацію з цієї проблеми можна отримати в сімейного лікаря, який за необхідності направить до отоларинголога, алерголога або невролога. Методи діагностики можуть включати аналізи крові та сечі, риноскопію (огляд слизових оболонок носа), рентген чи КТ придаткових пазух носа, алергопроби.

Лікування залежить від причини частого чхання. Можуть бути призначені антигістамінні засоби системної та місцевої дії, промивання носа сольовими розчинами, судинозвужувальні краплі, антибіотики, імуномодулятори, фізіотерапевтичні процедури. При поліпах іноді потрібне хірургічне втручання.

Для профілактики проблем зі слизовою носа рекомендується встановити в квартирі зволожувач повітря, регулярно провітрювати приміщення, частіше міняти постільну білизну та переглянути раціон, виключивши з нього продукти-алергени: шоколад, цитрусові, горіхи, полуницю.

Як не чхнути

Найбільш ефективні народні способи профілактики чхання — це помасажувати перенісся щільно притиснутими пальцями, натиснути на зону ямочки під носом або притиснути язик до піднебіння та двох передніх зубів.

Ірина КАДЧЕНКО.