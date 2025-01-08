Суперніжний і простий у приготуванні медовик зі сметанним кремом і ягідними нотками!

На деко 28х38 см

Тісто:

160 г меду

50 г олії

1 чайна ложка соди

4 середні яйця

60 г цукру

дрібка ваніліну

дрібка солі

230 г борошна

Крем:

560 г відцідженої сметани

80 г цукрової пудри

дрібка ваніліну

150 г ягідного джему

У сотейник викласти мед, влити олію. Розігріти масу на плиті до дуже гарячого стану. Зняти з плити. Одразу в гарячу масу всипати соду — вона вступить у реакцію з медом і спіниться. Дати охолонути до кімнатної температури.

Окремо з’єднати яйця, сіль, ваніль і цукор. Збити міксером до збільшення в об’ємі та пишності. Поступово всипати просіяне борошно. Додати медову суміш, акуратно перемішати віночком. Розподілити тісто рівномірно по деку, застеленому пергаментом. Випікати в духовці, розігрітій до 200 градусів, приблизно 10–15 хв. (готовність перевірити шпажкою — вона має бути сухою). Готовий корж одразу перекласти на інший пергамент, знявши попередній. Залишити охолонути на 10 хв. Сухі краї обрізати, скласти в блендер (вони підуть на оздоблення). Розрізати корж навпіл. Потім кожну частину розрізати ще вздовж навпіл. Вийде 4 тонкі коржі. Торт можна зробити квадратним чи круглим. Для круглого вирізати з коржів круглі форми за допомогою тарілки (кришки для каструлі) та ножа. Обрізки скласти в блендер.

Для крему з’єднати густу сметану (її обов’язково треба відцідити через кілька шарів марлі протягом ночі, щоб крем не потік), цукрову пудру та ваніль. Трохи збити міксером. Крем розділити на 4 рівні частини.

Ягідний джем викласти в кондитерський мішок.

На таріль викласти 1-й корж. Розподілити одну частину сметанного крему. Нанести зверху смужки фруктового джему, роблячи їх трохи на відстані. Накрити 2-м коржем, розподілити сметанний крем. Накрити 3-м коржем. Далі — крем і смужки ягідного прошарку. Викласти 4-й корж. Змастити щедро верх і боки медовика сметанним кремом.

Для оздоблення подрібнити у блендері обрізки на крихту. Обсипати медовик. Залишити на 6 год. або на ніч у холодильнику. Прикривати нічим не потрібно.