Суперніжний і простий у приготуванні медовик зі сметанним кремом і ягідними нотками!
На деко 28х38 см
Тісто:
- 160 г меду
- 50 г олії
- 1 чайна ложка соди
- 4 середні яйця
- 60 г цукру
- дрібка ваніліну
- дрібка солі
- 230 г борошна
Крем:
- 560 г відцідженої сметани
- 80 г цукрової пудри
- дрібка ваніліну
- 150 г ягідного джему
У сотейник викласти мед, влити олію. Розігріти масу на плиті до дуже гарячого стану. Зняти з плити. Одразу в гарячу масу всипати соду — вона вступить у реакцію з медом і спіниться. Дати охолонути до кімнатної температури.
Окремо з’єднати яйця, сіль, ваніль і цукор. Збити міксером до збільшення в об’ємі та пишності. Поступово всипати просіяне борошно. Додати медову суміш, акуратно перемішати віночком. Розподілити тісто рівномірно по деку, застеленому пергаментом. Випікати в духовці, розігрітій до 200 градусів, приблизно 10–15 хв. (готовність перевірити шпажкою — вона має бути сухою). Готовий корж одразу перекласти на інший пергамент, знявши попередній. Залишити охолонути на 10 хв. Сухі краї обрізати, скласти в блендер (вони підуть на оздоблення). Розрізати корж навпіл. Потім кожну частину розрізати ще вздовж навпіл. Вийде 4 тонкі коржі. Торт можна зробити квадратним чи круглим. Для круглого вирізати з коржів круглі форми за допомогою тарілки (кришки для каструлі) та ножа. Обрізки скласти в блендер.
Для крему з’єднати густу сметану (її обов’язково треба відцідити через кілька шарів марлі протягом ночі, щоб крем не потік), цукрову пудру та ваніль. Трохи збити міксером. Крем розділити на 4 рівні частини.
Ягідний джем викласти в кондитерський мішок.
На таріль викласти 1-й корж. Розподілити одну частину сметанного крему. Нанести зверху смужки фруктового джему, роблячи їх трохи на відстані. Накрити 2-м коржем, розподілити сметанний крем. Накрити 3-м коржем. Далі — крем і смужки ягідного прошарку. Викласти 4-й корж. Змастити щедро верх і боки медовика сметанним кремом.
Для оздоблення подрібнити у блендері обрізки на крихту. Обсипати медовик. Залишити на 6 год. або на ніч у холодильнику. Прикривати нічим не потрібно.
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