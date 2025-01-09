Кабмін ухвалив рішення автоматично продовжити діючі бронювання від мобілізації, які надані Міністерством економіки або через портал «Дія», на один місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року, інформує Урядовий портал.

Це стосується бронювань, які були чинними станом на 19 грудня 2024 року та надані відповідно до постанови №76 від 27 січня 2023 року. Рішення пов’язане з тимчасовим призупиненням роботи держреєстрів через кібератаку.

Для прикладу. Якщо строк дії бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року, його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Якщо ж бронювання завершилося до 19 грудня, тобто до кібератаки — роботодавці зможуть його поновити після відновлення роботи реєстрів.

Міністерство оборони зобов’язане протягом 5 днів після набрання чинності постанови внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Це рішення спростить процедуру продовження бронювань, особливо для тих, хто працює у критично важливих галузях або бере участь у забезпеченні економічної стабільності країни, зазначають у відомстві.