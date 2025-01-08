Знаю, що для наших травмованих захисників із ампутаціями протезування безкоштовне. А як із цивільними, котрі його потребують, втративши кінцівки внаслідок ворожих обстрілів?

Андрій Петрович.

Справді, через війну кількість людей із ампутаціями в Україні зростає. Проте наші співгромадяни повинні знати, що кожен українець має право на якісну і безоплатну реабілітацію та протезування, нагадують у МОЗ.

Реабілітація людей із ампутаціями починається з моменту потрапляння до лікарні після травми. Процес відновлення — складний і тривалий. До нього залучені мультидисциплінарні команди: лікарі, фахівці з реабілітації, протезисти, соціальні працівники.

Наступний етап відновлення — протезування. Заяву на отримання протеза та допоміжних засобів реабілітації може подати й військовий, і цивільний.

Пам’ятайте: держава безоплатно підтримує пацієнтів із ампутаціями на всіх етапах — гарантує реабілітацію, встановлення якісних протезів, покриває їхнє обслуговування, ремонт, заміну.

Усю необхідну інформацію про можливості безкоштовного протезування в Україні можна знайти на сайті Мінсоцполітики: http://bit.ly/4iCUDDh та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю: http://bit.ly/3ZCnXkP