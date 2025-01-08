Відтепер військові можуть повернутися із СЗЧ через застосунок «Армія+». Фахівці Правозахисного центру для військових «Принцип» розповідають, як це зробити.

У застосунку в розділі про повернення із СЗЧ можна сформувати цифровий рапорт і повідомити про своє бажання повернутися на службу. Потрібно буде зазначити причину залишення служби — зокрема, можна вказати на некомпетентність командира або зазначити про ваше бажання перевестися до іншої військової частини.

Потім треба обрати відділ ВСП, до якого військовий бажає прибути (має зробити це протягом 24 год.). Там оформлять документи та допоможуть безпечно дістатися до однієї із 17 військових частин із затвердженого списку.

Командир однієї з цих військових частин має 72 год. для відновлення грошового забезпечення та соціальних гарантій військового, який повернувся із СЗЧ.

Після повернення військовий також зможе подати рапорт на зміну місця служби через «Армія+».