Поєднання халви та кавових ноток робить смак печива унікальним.
На 20–22 печива:
- 1 середнє яйце
- 90 г вершкового масла
- 50 г цукру
- 100 г халви
- 220–240 г борошна
- 1 чайна ложка розпушувача
- 1 пакетик розчинної кави (1,8 г)
- дрібка солі
Халву подрібнити на крихту будь-яким зручним способом, висипати в миску. Додати яйце, цукор, сіль, каву, розм’якшене масло. Усе перемішати міксером на середній швидкості до однорідності.
Половину борошна змішати з розпушувачем, просіяти в тісто, перемішати. Поступово підсипати борошно, що залишилось. Замісити м’яке тісто, що не липне до рук. Покласти в пакет, сховати в холодильник на 20 хв.
Розкачати тісто на пласт 7–8 мм завтовшки. Вирізати формочками печиво. Викласти на деко, застелене пергаментом. Випікати в розігрітій до 180 духовці приблизно 15 хв. Прикрасити, як підкаже фантазія.
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