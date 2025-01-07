Поєднання халви та кавових ноток робить смак печива унікальним.

На 20–22 печива:

1 середнє яйце

90 г вершкового масла

50 г цукру

100 г халви

220–240 г борошна

1 чайна ложка розпушувача

1 пакетик розчинної кави (1,8 г)

дрібка солі

Халву подрібнити на крихту будь-яким зручним способом, висипати в миску. Додати яйце, цукор, сіль, каву, розм’якшене масло. Усе перемішати міксером на середній швидкості до однорідності.

Половину борошна змішати з розпушувачем, просіяти в тісто, перемішати. Поступово підсипати борошно, що залишилось. Замісити м’яке тісто, що не липне до рук. Покласти в пакет, сховати в холодильник на 20 хв.

Розкачати тісто на пласт 7–8 мм завтовшки. Вирізати формочками печиво. Викласти на деко, застелене пергаментом. Випікати в розігрітій до 180 духовці приблизно 15 хв. Прикрасити, як підкаже фантазія.