Більшість садово-городніх культур добре почуваються в нейтральному середовищі. Надмірно високий (вище 9,0) або низький (нижче 5,0) рівень кислотності однаково токсичний для рослин. Дуже висока кислотність призводить до того, що багато поживних речовин припиняють засвоюватись. Тому навіть за регулярного зволоження, підживлення та достатнього освітлення рослини погано ростуть і навіть гинуть. На лужних ґрунтах (рН вище 7–7,5) рослини також погано розвиваються, у них не засвоюється залізо, через що жовтіє листя.

Умовно ґрунти розділяють на:

кислі — рН нижче 6 (глинисті, торф’яні, болотисті);

нейтральні — рН 6–7 (дернові, суглинисті, чорноземи);

лужні — рН більше 7 (піщані, карбонатні, солонці).

Зазвичай ділянки з кислотністю від 5 до 7 спостерігаються у регіонах з вологим ґрунтом, а від 7 — із сухим.

Переважно рослини потребують нейтральних ґрунтів. Однак є й такі, що люблять кислі субстрати, це так звані ацидофіли. До них належить щавель, мохи, хвощ, хвойні, рододендрони, лохина тощо. Любителів лужних ґрунтів називають базифіли. Це звіробій, лобода, кропива, польова берізка та інші.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.