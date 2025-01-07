МРТ головного мозку роблять за направленням лікаря. Відповідно, якщо ви маєте таке направлення, то пройти обстеження можна безоплатно в тих медичних закладах, які мають відповідний договір на пакет медичних послуг із НСЗУ та власне томограф.

В Національній службі здоров’я пояснюють, що і військові, і цивільні мають право на безоплатне обстеження за Програмою медичних гарантій. За однаковим для всіх маршрутом:

наявність направлення;

пошук необхідного медичного закладу;

запис на обстеження (термін очікування може бути різним; якщо випадок не є ургентним, то до очікування треба поставитися із розумінням).

Дізнатися адресу та контакти медичних закладів, де можна безоплатно зробити МРТ головного мозку, допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Також такі заклади можна знайти самостійно на сайті НСЗУ через дашборд «Електронна карта місць надання послуг за програмою медичних гарантій».

У випадку, якщо за е-направленням відмовляють у безоплатному обстеженні і погоджуються записати лише після оплати, варто скаржитися НСЗУ.