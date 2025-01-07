Щоб отримати доступ до персональних пристроїв, шахраї вигадують різні схеми. Вони можуть представлятися співробітниками банків, пропонуючи встановити програму для посилення заходів безпеки, або надсилати повідомлення з вкладеннями, які містять небезпечні файли.

Однією зі схем шахраїв може бути надсилання повідомлень на поштові скриньки громадян, нібито від імені господарського суду певної області, застерігають у Мін’юсті. У таких листах повідомляється про «постанову щодо стягнення коштів».

Як діють зловмисники:

маскують листи під домен « gov.ua »;

»; розсилають нібито PDF-файл, в якому знаходиться шпигунська програма;

отримують віддалений доступ до пристрою.

Як захиститися від їх дій:

1) завантажуйте файли лише з офіційних або довірених джерел;

2) не відкривайте вкладення з підозрілих листів;

3) перш ніж відкривати завантажений файл, скористайтеся антивірусним сканером для його перевірки на наявність шкідливих програм;

4) вимкніть автоматичне завантаження файлів у браузері. Налаштуйте функцію «щоразу запитувати про місце зберігання файлу перед завантаженням». Це дасть змогу уникнути автоматичного завантаження небезпечних файлів у разі переходу за шкідливим посиланням і гарантує вашу безпеку в інтернеті.