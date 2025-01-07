Щоб отримати доступ до персональних пристроїв, шахраї вигадують різні схеми. Вони можуть представлятися співробітниками банків, пропонуючи встановити програму для посилення заходів безпеки, або надсилати повідомлення з вкладеннями, які містять небезпечні файли.
Однією зі схем шахраїв може бути надсилання повідомлень на поштові скриньки громадян, нібито від імені господарського суду певної області, застерігають у Мін’юсті. У таких листах повідомляється про «постанову щодо стягнення коштів».
Як діють зловмисники:
- маскують листи під домен «gov.ua»;
- розсилають нібито PDF-файл, в якому знаходиться шпигунська програма;
- отримують віддалений доступ до пристрою.
Як захиститися від їх дій:
1) завантажуйте файли лише з офіційних або довірених джерел;
2) не відкривайте вкладення з підозрілих листів;
3) перш ніж відкривати завантажений файл, скористайтеся антивірусним сканером для його перевірки на наявність шкідливих програм;
4) вимкніть автоматичне завантаження файлів у браузері. Налаштуйте функцію «щоразу запитувати про місце зберігання файлу перед завантаженням». Це дасть змогу уникнути автоматичного завантаження небезпечних файлів у разі переходу за шкідливим посиланням і гарантує вашу безпеку в інтернеті.
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