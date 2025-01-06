Буженина за цим рецептом завжди виходить дуже соковитою, м’якою та ароматною, з чудово просоленим м’ясом. Прекрасний варіант для святкової нарізки!

1 кг філе індички

2 чайні ложки солодкої паприки

1 чайна ложка орегано

1 чайна ложка суміші мелених перців

2 столові ложки олії

6–8 зубчиків часнику

1 столова ложка гірчиці

1 л води

3 столові ложки солі

Філе індички (грудка) спочатку вимочують у соляному розчині, потім маринують у спеціях і запікають при температурі 250 градусів, але недовго! Через півгодини духовку потрібно вимкнути і залишити в ній м’ясо до охолодження, щоб повільно «дійшло» до кондиції. Подавати найкраще наступного дня, в холодному вигляді.

Для розсолу розчинити в 1 л холодної води 3 повні столові ложки солі. Викласти філе в розсіл (якщо вода не покриває м’ясо, додати ще трохи). Залишити на 8–10 год. у холодильнику.

Індичку дістати з розсолу, обсушити. Часник нарізати брусочками. Нашпигувати м’ясо. Приготувати ароматну суміш з олії, гірчиці та спецій. Отриманою кашкою ретельно натерти грудку з усіх боків. Помістити в миску і залишити при кімнатній температурі на 2 год. — за цей час м’ясо промаринується та прогріється, а отже, пропечеться рівномірно.

Розігріти електродуховку до 250 градусів. Індичку викласти у форму для запікання і відправити в духовку. Запікати рівно 30 хв. Духовку вимкнути. Дати буженині повністю охолонути в духовці — протягом 3–4 годин вона повільно готуватиметься. Весь цей час дверцята духовки не відчиняти!