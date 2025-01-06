Розкорчував нещодавно старий сад. Підкажіть, коли на цьому місці можна висадити молодий садок? Хотілося б уже навесні.

Максим ПІДЛУБНИЙ. Хмельницька обл.

Навіть якщо старі дерева, які ви викорчували, були повністю здорові, краще зачекати, доки земля відновить родючість. Фахівці радять висаджувати садок не раніше ніж через два, а оптимально — через 3–5 років. Якщо ж поспішити, всі шкідники та хвороби від старих дерев перейдуть на молоді. Особливо небезпечні листогризучі шкідники. Найкраще, що слід зробити одразу після викорчування дерев, — висіяти на тому місці сидерати. Також найближчі рік-два тут можна вирощувати овочі.

Утім, буває, що господар чекати не хоче. Тоді принаймні потрібно поміняти місцями види рослин, наприклад, на місці кісточкових висадити насіннячкові й навпаки (на місці яблунь висадити вишні тощо). Також слід приділити максимальну увагу підживленням, адже за багато років старі дерева виснажили ґрунт. Крім того, якщо дерева у старому садку хворіли, то потрібно буде приділити особливу увагу хімічним обробкам молодих. Та й загалом перший час вони потребуватимуть ретельного догляду, бо така земельна ділянка не найкраща для висадки молодого саду.

«Свого часу я не став чекати, доки мине час після викорчування старого садка, бо отримав у подарунок молоді саджанці перспективних сортів. І ось що зробив. У ями, де росли старі дерева, засипав свіжий поживний ґрунт. А ще в кожну яму додав відро перегною, 200 г суперфосфату та 150 г сульфату калію, ретельно перемішавши все із землею. Це достатньо затратно, але до кожної справи підхожу капітально. Зате бачили б ви, як добре пішли в ріст мої молоді деревця», — ділиться досвідом садівник Василь Озимий.

«Якщо є можливість і дерева у старому садку не хворіють та не уражені шкідниками, не варто викорчовувати одразу весь сад. Краще робити це поступово, по 1–2 дерева на рік, висаджуючи на заміну 1–2 молоді саджанці. Так точно будете з урожаєм», — радить Оксана Говорун із Житомирщини.

Іван СИМАКОВ, садівник.