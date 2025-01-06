ЗРАНКУ ЇЖТЕ МАНДАРИНИ

Один мандарин, спожитий вранці натщесерце, за 15–20 хв. до сніданку, додасть апетиту і покращить травлення. Але протипоказано при підвищеній кислотності шлункового соку.

ЛІСОВА СУНИЦЯ ПРИ ЗАСТУДІ

Узимку від застуди порятує узвар із сушених ягід суниці лісової (100–150 г ягід на 2,5–3 л води). До речі, ягоди з лісу більш цілющі, ніж ті, які вирощують на присадибних ділянках. Денну норму вживання встановлюють індивідуально. Узвар пити теплим, а то й гарячим, особливо при підвищеній температурі.

Такий узвар не зашкодить і хворим на цукровий діабет, але в обмеженій кількості. Пити не підсолодженим і не більше 0,5 л на день.

ЗАЦУКРОВАНІ ШИШКИ СОСНИ

Варення з шишок сосни допомагає при лікуванні захворювань судин, інсульту, атеросклерозу. Приготування: 100 г молодих зелених подрібнених соснових шишок засипати 200 г цукру. Добре перемішати. Настоювати в герметично закритому скляному посуді у прохолодному місці. Має утворитися густий ароматний сироп. Не проціджувати. Вживати по ч.л. тричі на день через 30 хв. після їди.

АРОМАТНИЙ ЧАЙ ІЗ ЖОРЖИН

Столову ложку сушених подрібнених пелюсток квітів жоржин запарити у 300 мл окропу в закритому посуді. Через 10–15 хв. процідити. Протягом дня випити 1–2 порції. Такий ароматний чай позитивно впливає на печінку.

БІЛИЙ ХЛІБ НЕ ДЛЯ ДІАБЕТИКІВ

Тим, хто хворіє на цукровий діабет, бажано їсти тільки чорний хліб. Старшим людям — не більше 100 г на день.

КМИН НА ОЗБРОЄННІ ВІД ДЕРМАТИТУ

2 ч.л. сушених подрібнених плодів кмину засипати в термос і залити 200 мл окропу. Настоювати 2 год. Процідити. За допомогою тонкої лляної тканини зволожувати ділянки шкіри, уражені дерматитом. Процедуру приймати 4–5 разів на день. Щоразу готувати свіжий настій.

ЯКЩО НУДИТЬ

Поради вагітним жінкам, які регулярно відчувають нудоту:

їжте підсмажене на олії насіння соняшника;

допоможе підсолений томатний сік;

квашена капуста (чи сік із неї) — також помічні.

Тарас ЛЕХМАН. м. Шептицький Львівської обл.