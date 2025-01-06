Людина має право звернутись до суду з позовом про відшкодування моральної шкоди, якщо вона зазнала:

фізичного болю та страждань, у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

душевних страждань, у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів;

душевних страждань, у зв’язку зі знищенням чи пошкодженням її майна;

приниження честі та гідності, а також ділової репутації, роз’яснюють фахівці системи Безоплатної правничої допомоги.

Суд розглядає питання про відшкодування моральної шкоди якщо:

наявна така шкода;

є протиправність діяння її заподіювача;

наявний причинний зв’язок між шкодою і протиправним діянням заподіювача;

наявна вина останнього в її заподіянні.

Питання про відшкодування моральної (немайнової) шкоди, зокрема, вирішується, у таких випадках:

поширення, зокрема через засоби масової інформації, відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво;

відшкодування шкоди, завданої майну та здоров’ю (наприклад, у зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою, залиттям квартири);

порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

прийняття незаконних рішень, а також дії чи бездіяльність органу дізнання, судового слідства, прокуратури або суду;

вчинення корупційного діяння;

вчинення злочину;

пошкодження майна;

завдання шкоди джерелом підвищеної небезпеки;

та інших випадках порушення прав особи.

Розмір відшкодування моральної шкоди

Ані максимального чи мінімального розміру шкоди, ані методики її обрахування не визначено законодавством. Тому потерпілі самостійно оцінюють та зазначають у позовній заяві завдану їм шкоду.

Однак остаточне рішення про розмір приймає суд, враховуючи вимоги розумності та справедливості.

На що зважає суд:

ступінь тяжкості правопорушення (це може бути крадіжка чи нанесення легких тілесних ушкоджень або злочин, що призвів до каліцтва чи смерті);

глибина фізичних і душевних страждань. Оскільки люди різні, і реакція на одну й ту саму подію може бути різною;

погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації (тут мова про втрату працездатності потерпілої людини або втрату інших важливих для неї навичок);

ступінь вини особи, яка завдала моральної шкоди;

інші обставини, що мають істотне значення (тривалість страждань, істотність змін у житті потерпілої людини, можливість чи неможливість побороти негативні наслідки правопорушення).

Допомогу зі зверненням до суду потерпілі можуть отримати, якщо належать до однієї з категорій громадян, визначених статтею 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Зокрема це:

люди з низьким доходом;

діти;

внутрішньо переміщені особи;

ветерани війни;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

Як звернутися до системи БПД: