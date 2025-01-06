Людина має право звернутись до суду з позовом про відшкодування моральної шкоди, якщо вона зазнала:
- фізичного болю та страждань, у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
- душевних страждань, у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів;
- душевних страждань, у зв’язку зі знищенням чи пошкодженням її майна;
- приниження честі та гідності, а також ділової репутації, роз’яснюють фахівці системи Безоплатної правничої допомоги.
Суд розглядає питання про відшкодування моральної шкоди якщо:
- наявна така шкода;
- є протиправність діяння її заподіювача;
- наявний причинний зв’язок між шкодою і протиправним діянням заподіювача;
- наявна вина останнього в її заподіянні.
Питання про відшкодування моральної (немайнової) шкоди, зокрема, вирішується, у таких випадках:
- поширення, зокрема через засоби масової інформації, відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво;
- відшкодування шкоди, завданої майну та здоров’ю (наприклад, у зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою, залиттям квартири);
- порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
- прийняття незаконних рішень, а також дії чи бездіяльність органу дізнання, судового слідства, прокуратури або суду;
- вчинення корупційного діяння;
- вчинення злочину;
- пошкодження майна;
- завдання шкоди джерелом підвищеної небезпеки;
- та інших випадках порушення прав особи.
Розмір відшкодування моральної шкоди
Ані максимального чи мінімального розміру шкоди, ані методики її обрахування не визначено законодавством. Тому потерпілі самостійно оцінюють та зазначають у позовній заяві завдану їм шкоду.
Однак остаточне рішення про розмір приймає суд, враховуючи вимоги розумності та справедливості.
На що зважає суд:
- ступінь тяжкості правопорушення (це може бути крадіжка чи нанесення легких тілесних ушкоджень або злочин, що призвів до каліцтва чи смерті);
- глибина фізичних і душевних страждань. Оскільки люди різні, і реакція на одну й ту саму подію може бути різною;
- погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації (тут мова про втрату працездатності потерпілої людини або втрату інших важливих для неї навичок);
- ступінь вини особи, яка завдала моральної шкоди;
- інші обставини, що мають істотне значення (тривалість страждань, істотність змін у житті потерпілої людини, можливість чи неможливість побороти негативні наслідки правопорушення).
Допомогу зі зверненням до суду потерпілі можуть отримати, якщо належать до однієї з категорій громадян, визначених статтею 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Зокрема це:
- люди з низьким доходом;
- діти;
- внутрішньо переміщені особи;
- ветерани війни;
- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.
Як звернутися до системи БПД:
- за телефоном 0 800 213 103;
- до найближчого бюро правничої допомоги: https://legalaid.gov.ua/buro
Залишити відповідь