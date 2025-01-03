Багато хто захоче з’їсти таку корисну та естетичну закуску.

100 г малосольного лосося

5 варених яєць

2 столові ложки густого натурального йогурту чи сметани

1 чайна ложка негострої гірчиці

1 чайна ложка натертого хрону

сіль

чорний мелений перець

гілочки кропу

Кожне яйце розрізаємо навпіл. Виймаємо жовтки та кладемо в миску. Додаємо всі інші інгредієнти, крім риби та кропу. Розтираємо виделкою до однорідності. Перекладаємо масу в кондитерський мішок з насадкою «зірочка». Половинки білків кладемо на тарілку. Наповнюємо жовтковою масою.

Рибу нарізаємо на тонкі скибочки. На кожне яйце зверху кладемо згорнутий рулетиком шматочок риби та прикрашаємо кропом.