Багато хто захоче з’їсти таку корисну та естетичну закуску.
- 100 г малосольного лосося
- 5 варених яєць
- 2 столові ложки густого натурального йогурту чи сметани
- 1 чайна ложка негострої гірчиці
- 1 чайна ложка натертого хрону
- сіль
- чорний мелений перець
- гілочки кропу
Кожне яйце розрізаємо навпіл. Виймаємо жовтки та кладемо в миску. Додаємо всі інші інгредієнти, крім риби та кропу. Розтираємо виделкою до однорідності. Перекладаємо масу в кондитерський мішок з насадкою «зірочка». Половинки білків кладемо на тарілку. Наповнюємо жовтковою масою.
Рибу нарізаємо на тонкі скибочки. На кожне яйце зверху кладемо згорнутий рулетиком шматочок риби та прикрашаємо кропом.
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