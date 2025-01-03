Те, що донедавна вважали екзотикою, нині є абсолютно звичним. У наших кліматичних умовах абсолютно спокійно почуваються деякі види опунцій, які у народі просто називають «садовим кактусом». Важливо лише переконатись, що ті опунції, які висаджуєте, є саме вуличними, а не кімнатними.

Опунція оригінальна сама по собі. У неї м’ясисте стебло, що складається з сегментів, вкритих колючками. Може рости у формі куща або деревця, стелитись по землі. Але загалом садові опунції не надто високі. Особливої декоративності рослина набуває в період цвітіння, але перед тим їй треба добре обжитись та зміцнитись на новому місці. Цвіте вона червоними, рожевими, помаранчевими, кремовими або біло-жовтими квітами. Кожна квітка живе лише добу, але оскільки викидає безліч бутонів, то створюється враження тривалого цвітіння.

Садовий кактус віддає перевагу сонячним, захищеним від вітру ділянкам і слабокислим, легким, дренованим ґрунтам. Бажано, щоб клумба була на підвищенні, аби не вимокало коріння, адже кактуси не люблять надмірного зволоження. На важких глинистих ділянках у землю слід додати пісок. Садова опунція витримує морози до мінус 30 градусів. У ямку для посадки насипають товстий шар дренажу, аби там не застоювалась волога. Адже, як і всі кактуси, опунція накопичує у своїх стеблах воду, а потім може довго обходитись без поливу. Підживлення є необов’язковими, але за бажання можна раз на місяць підживити посадки добривами для кактусів. Ближче до зими скорочують поливи та припиняють підживлення.

Рослина швидко розростається, утворюючи оригінальні колючі острівці. У ландшафтному дизайні її використовують на передніх планах квітників, у альпінаріях, кам’янистих садках. Невкорінені пагони опунції можна відразу висаджувати у відкритий ґрунт, перед тим трохи підсушивши. Висаджують неглибоко. На зиму рослини не укривають.

Перед настанням стійких холодів стебла опунції зневоднюються і лягають на землю. Щойно потепліє, стебла піднімуться. Зимової пори кактус важливо захистити від відлиг, аби не вимокло коріння. Для цього, як уже згадувалось, йому слід забезпечити правильне місце для посадки та дренаж.

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА, дизайнерка.