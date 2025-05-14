Тримаєте домашніх улюбленців, через що на одязі постійно збирається шерсть, яка не видаляється навіть при пранні? Зарадять дуже прості засоби.

Перед пранням покладіть у барабан пральної машини звичайну губку для посуду — вона забере шерсть на себе. Також можна закласти в барабан кілька вологих серветок. А ще рекомендується покласти кілька тенісних м’ячиків — при пранні вони підстрибуватимуть і збиватимуть з одягу шерсть.

Важливо! Перш ніж закладати одяг для прання, варто максимально очистити його від шерсті. Це можна зробити липким валиком або щіткою для одягу. Після цього речі на деякий час замочують у холодній воді. Перуть при режимі з підвищеною кількістю води та додатковими циклами полоскання. Важливо також не перевантажувати машину, щоб одяг міг вільно рухатись всередині. Крім того, у продажу є чимало засобів для прання з антистатиком — обирайте саме їх. Якщо не маєте таких, додайте у відсік для прального порошку трохи звичайного оцту — він діє як кондиціонер для білизни.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.