Котлети з варених яєць зі сметаною та манною крупою виходять напрочуд ніжними, мають приємну текстуру та незрівнянний смак. Обов’язково візьміть рецепт на замітку.

4 варені яйця

невеликий пучечок зеленої цибулі

1 столова ложка сметани

2 столові ложки манної крупи (з верхом)

1 столова ложка борошна

0,5 чайної ложки паприки

0,5 чайної ложки солі

чорний мелений перець

олія

панірувальні сухарі

Крупно натерті яйця перекласти в глибоку миску. Додати посічену цибулю, викласти сметану. Всипати манну крупу, сіль, перець, борошно та мелену паприку. Ретельно перемішати інгредієнти, злегка розтираючи ложкою, щоб маса стала одноріднішою. Дати постояти 20 хв., щоб манка набухла.

Сформувати котлети, обкачати в панірувальних сухарях. У сковороді розігріти олію. Обсмажити на середньому вогні приблизно по 3–4 хв. з кожного боку до рум’яності.

Подавати готові яєчні котлетки до столу, за бажанням доповнивши сметаною, свіжими овочами, різносолами.