Постановка на військовий облік жінок — це не мобілізація жінок-медиків, а узагальнення даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в державі, наголошують у ЗСУ. Жінки, котрі перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час у добровільному порядку, на підставі їх заяви на ім’я керівника районного (міського) ТЦК та СП.

Жінки, котрі придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних. Заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю, за два місяці до завершення навчання подають їх список до районних ТЦК та СП, на території відповідальності яких вони розташовані.

Зазначені списки є підставою для оформлення жінкам тимчасового посвідчення військовозобов’язаного (без визначення ступеня їх придатності для виконання військового обов’язку та відмітки про взяття на облік) та внесення інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Видають тимчасові посвідчення районні ТЦК та СП, на території відповідальності яких розташовані заклади освіти. Строк дії таких посвідчень — 30 діб.

Отримавши їх, жінки повинні в семиденний строк прибути до районного ТЦК та СП, на території відповідальності якого задеклароване/зареєстроване місце їх проживання, для взяття на військовий облік.

Це здійснюється після визначення їх придатності до військової служби, внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів з подальшим оформленням відповідного військово-облікового документа.

Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій повідомляють відповідним районним ТЦК та СП про жінок, які працюють у зазначених органах, на підприємствах, в установах і організаціях та здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку в ТЦК та СП.

Жінки, котрі не працюють, самостійно прибувають до ТЦК та СП за місцем проживання для вирішення питання щодо взяття їх на військовий облік.

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міноборони, крім тих, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням на загальних засадах.