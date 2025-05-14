Весняні перепади температури, прохолодний вітер чи постійний протяг із відчиненої кватирки можуть призвести до переохолодження й «застуди» лицьового нерва. «Порадниця» з’ясувала, як проявляється й чим небезпечне це захворювання.

ГОЛОВНЕ — НЕ ЗАДАВНЮВАТИ

— Запальне ураження лицьового нерва, що супроводжується слабкістю та болем у м’язах обличчя, одностороннім порушенням міміки та появою асиметрії, називається невритом лицьового нерва, — пояснює невролог вищої категорії Оксана ЩИТНИК. — Це досить поширене захворювання, яке може виникнути і в дітей, і в дорослих. Чоловіки й жінки хворіють однаково часто.

На початковій стадії неврит досить легко піддається лікуванню, але якщо пацієнт ігнорує його симптоми, може перейти в хронічну стадію з періодичним загостренням або призвести до розвитку серйозних ускладнень. Зокрема, задавнений неврит загрожує частковою або повною втратою чутливості лицьових м’язів і здатності до мімічних рухів; мимовільними скороченнями м’язів на здоровій половині обличчя в разі спроби порухати ураженими м’язами; погіршенням зору, аж до сліпоти (через запалення нерва виникає сухість ока, що призводить до пошкодження рогівки).

ЩО МОЖЕ СПРОВОКУВАТИ

Залежно від причини виникнення, виділяють два види невриту лицьового нерва: первинний і вторинний. Первинний (його називають неврит Белла або лицьовий параліч Белла) розвивається через переохолодження лицьового нерва, вплив протягів або вітру. З цієї причини його також називають застудним невритом.

Пусковими механізмами вторинного виду можуть стати вірусні інфекції (герпес, кір, ентеровірус, паротит), черепно-мозкові травми, запальні процеси в прилеглих тканинах та органах (гайморит, синусит, отит, пульпіт тощо), цукровий діабет, розсіяний склероз, інсульт, пухлинні процеси.

ТРИВОЖНІ СИМПТОМИ

За словами лікарки, специфіка невриту лицьового нерва в тому, що захворювання зазвичай розвивається різко й швидко: людина може лягти спати здоровою, а прокинутися вже із запаленням. Симптоми розділяють на ранні та пізні. До ранніх належать відчуття напруження в потилиці, біль і припухлість з одного боку обличчя, біль біля вуха та ока, порушення чутливості частини обличчя.

Надалі, через сильний набряк і защемлення нерва в кістковому каналі, розвивається оніміння й парез м’язів обличчя: їх рухливість сильно обмежується, але не зникає повністю. При цьому хворий бік обличчя набуває вигляду маски: око на ураженому боці широко розплющене, куточок рота опущений, носогубні складки згладжені. Крім того, можуть виникнути сльозотеча або сухість ока, порушення слуху та смакових відчуттів, невиразність мови.

Ще одним характерним симптомом запалення є різкий, стріляючий, інтенсивний біль у ділянці верхньої чи нижньої щелепи, скронь або чола (локалізація залежить від того, яка гілка нерва уражена). Біль може тривати від пари секунд до кількох хвилин і нагадує розряд електричного струму. Спричинити больові відчуття здатні вживання їжі та напоїв, розмови, чищення зубів, гоління.

ДОПОМОЖУТЬ МЕДИКАМЕНТИ, ФІЗІОТЕРАПІЯ Й МАСАЖ

— Діагноз ставить невролог на підставі огляду та виконання пацієнтом мімічного тесту (заплющити очі — разом і по черзі, підняти й насупити брови, усміхнутися), завдяки якому лікар перевіряє наявність невриту та ступінь ураження лицьових м’язів, — пояснює Оксана Щитник. — Також за необхідності можуть бути призначені електронейроміографія та МРТ головного мозку, лабораторні аналізи.

Лікування підбирають індивідуально після встановлення виду й причини невриту. Насамперед призначають медикаментозну терапію, спрямовану на зменшення запалення нерва, зняття набряку та відновлення мімічних рухів. Якщо неврит має бактеріальну або вірусну природу, потрібні антибіотики або противірусні препарати.

Після зняття гострих проявів (зазвичай на це йде близько двох тижнів), призначають фізіотерапію, що має відновити функціональність м’язів (дарсонвалізація, УВЧ, електрофорез, грязелікування). Також рекомендують масаж обличчя, потиличної та комірцевої зон, лікувальну гімнастику для мімічних м’язів.

Якщо медикаментозна терапія виявляється неефективною, іноді потрібне хірургічне втручання.

Одужання зазвичай настає протягом кількох тижнів, але в деяких випадках повне відновлення міміки може тривати до року. Тому для запобігання ускладнень важливо почати лікування якомога раніше.

Щоб знизити ризики запалення лицьового нерва, уникайте переохолоджень, стресів і травм голови, не задавнюйте хронічні захворювання вух і зубів, ведіть здоровий спосіб життя.

Ірина КАДЧЕНКО.