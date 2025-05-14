Хоч би скільки говорили, писали про те, як не стати жертвою зламу в Telegram, шахраї продовжують свою брудну справу, а користувачі цього месенджера, на жаль, попадаються на їхню «вудочку». Як наслідок, переважна більшість звернень щодо шахрайства — саме про Telegram, який є найпопулярнішим месенджером в Україні, зауважують у Кабміні. Навіть якщо у вас немає секретної інформації, акаунт можуть використати для атак на інших.

Навіщо зловмисникам ваш акаунт

Аби просити гроші у ваших друзів і знайомих.

Щоб розсилати фальшиві посилання від вашого імені.

Аби отримати доступ до ваших паролів, документів чи банківських карток.

Як працює фішинг (тип шахрайства)

Вам надсилають нібито «офіційне» повідомлення або посилання.

Шахраї можуть прикидатися знайомими або службою підтримки.

Використовують відкриту інформацію про вас (OSINT), аби зробити обман більш переконливим.

Інші ризики

Перехоплення SMS-кодів використовують проти журналістів, активістів, політиків.

Підроблені Telegram-застосунки з додатковими «функціями» — можуть зламати не тільки акаунт, а й весь телефон.

Небезпечні програми дають шахраям доступ до ваших файлів, фото, листування, банківських застосунків.

Як захистити

Увімкніть двофакторну автентифікацію.

Не переходьте за підозрілими посиланнями.

Не встановлюйте сторонні застосунки або «модифіковані» версії Telegram.

Перевіряйте активні сесії та виходьте з незнайомих пристроїв.

Використовуйте антивірусні програми.

Уникайте SMS-авторизації, краще — пароль + 2FA.