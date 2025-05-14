Свої пенсії ми з дружиною завжди одержували в «Ощадбанку». Тепер хочемо змінити банк — чи можливо це для нас, внутрішньо переміщених осіб?

Валерій Володимирович.

20 березня 2025 року набула чинності постанова Кабміну від 11.02.2025 №299 «Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», відповідно до якої внутрішньо переміщені особи, котрі одержують пенсію через АТ «Ощадбанк», тепер мають право обрати інший уповноважений банк для отримання пенсійних виплат, роз’яснюють у ПФУ.

Для цього вони мають подати до органу Пенсійного фонду України заяву про виплату пенсії або грошової допомоги, в якій зазначається найменування обраного банку та реквізити рахунку.

Подати відповідну заяву можна одним зі способів: