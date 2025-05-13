Смажимо відбивні на сковороді, а потім тушкуємо в сметанно-гірчичному соусі. М’ясо виходить дуже смачним і м’яким, а соус — густим, трохи гострим і з легкою кислинкою завдяки гірчиці та сметані. Подавати можна з гречкою, картоплею, макаронами, салатом зі свіжих овочів.

500 г свинячої корейки

20 г борошна

30 г смальцю

20 г готової гірчиці

0,5 склянки жирної сметани

сіль

чорний мелений перець

0,5 склянки води

свіжа зелень петрушки

Для цього рецепта краще брати не дуже жирне м’ясо. Зайвий жир зрізати. Зробити надрізи в кількох місцях — тоді шматок не деформуватиметься під час смаження. Злегка відбити молоточком, надавши овальної форми. Посолити, поперчити. Обкачати в борошні. Смажити на розігрітому жирі з двох сторін до золотавого відтінку.

Смажені відбивні перекласти в каструлю разом із жиром, що залишився після смаження. У сковороду влити половину склянки води (об’єм склянки 250 мл), нагріти до кипіння, і цей бульйон теж влити в каструлю.

Тушкувати на дуже слабкому вогні до м’якості, накривши каструлю кришкою — орієнтовно хвилин 30. Потім притрусити борошном, що залишилося, додати сіль, гірчицю, підсолити, поперчити соус, проварити. Змішати зі сметаною. Прогріти все разом.

Подавати до столу в гарячому вигляді, поливши соусом і притрусивши зеленню петрушки.