Зараз дуже важливо вживати заходів, які дозволять максимально зберегти зав’язь на плодових деревах. Для цього передусім потрібно регулярно поливати садок. Так, дорослій яблуні в середньому може знадобитися кілька відер води на тиждень. Також забезпечте доступ повітря до кореневої системи, для чого регулярно розпушуйте ґрунт навколо стовбура. Травень — важливий період для підживлення дерев. Можна використовувати комплексні мінеральні або ж органічні добрива: розчин коров’яку (1:10), золи (1–2 склянки на кв.м) або пташиного посліду (1:20), зеленого добрива. Підживлення краще проводити після поливу, щоб не обпекти корені. Важливе й мульчування пристовбурних кіл. Також необхідно регулярно захищати садок від шкідників і хвороб. За потреби нормуйте зав’язь.

Іван СИМАКОВ, садівник.