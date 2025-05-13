Перед прогулянкою нанесіть на шкіру або одяг засіб, що захищає від укусів комах і кліщів.

Подбайте про одяг: заправте штани в шкарпетки, обирайте закрите взуття і не забувайте про головний убір. Надавайте перевагу світлим кольорам — на них краще видно комах і кліщів.

На прогулянці не заходьте у траву.

Періодично ретельно оглядайте себе та людей, що гуляють із вами.

Після прогулянки повторіть огляд, а речі виперіть і попрасуйте.

Виявивши на тілі

Кліщі не живуть на деревах, кущах, не стрибають звідти на голову і за комір: їхнє природне середовище — ґрунт і трава (зокрема й сухостій). Звідти переповзають на людей і прокушують найніжніші ділянки шкіри: під колінами та ліктями, в паху, під пахвами, за вухами. Крім того, у небезпеці може бути голова, а також місця прилягання одягу до тіла: лінія шкарпеток, спідньої білизни.

Виявивши кліща на тілі, якомога швидше видаліть його. Заливати місце укусу оліями або спиртом небезпечно. Це призведе до загибелі кліща і значно збільшить ризики інфікування. Витягти кліща можна як у найближчому травмпункті, так і самостійно. Краще використовувати спеціальний пінцет, який продають в аптеці, проте можна зробити це пальцями, загорнутими в марлю. Крутити й різко смикати кліща не потрібно. Його витягують перпендикулярно поверхні шкіри, схопивши ближче до хоботка. Якщо той залишився в шкірі — дістають стерильною голкою, як скалку. Після цього потрібно обробити місце укусу антисептиками і спостерігати за станом здоров’я.

У разі, якщо з’являється невелика червона кругла пляма і не зникає впродовж кількох днів, навіть тижнів, починає поширюватися, — слід обов’язково звернутися до лікаря по медичну допомогу, наголошують у МОЗ. Адже це може свідчити про розвиток хвороби Лайма.