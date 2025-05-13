За чинним законодавством України водії транспортних засобів мають право без виклику поліції спільно скласти Європротокол — повідомлення про ДТП у паперовій чи електронній формі для надання страховій компанії. Після оформлення цього документа вони можуть залишити місце ДТП і не інформувати про неї Нацполіцію, роз’яснюють у МВС.

ОБСТАВИНИ, ЗА ЯКИХ МОЖНА ОФОРМИТИ ДТП БЕЗ ПОЛІЦІЇ:

ДТП сталося за участі лише двох транспортних засобів;

внаслідок ДТП не було завдано шкоди здоров’ю чи життю людей;

пошкоджено або знищено виключно транспортні засоби;

обидва транспортні засоби застраховані за договором ОСЦПВ (автоцивілки);

водії не перебувають у стані сп’яніння (алкогольного чи наркотичного) або під дією лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

учасники ДТП узгодили між собою обставини цієї пригоди.

Із 1 січня 2025 року за оновленим законодавством скасований ліміт на суму збитку унаслідок ДТП за Європротоколом (минулого року цей ліміт складав 80 тис. грн).

Із 2025 року максимальний розмір страхової виплати, в разі завданої майну шкоди внаслідок ДТП, підвищено до 250 тис. грн. А за договорами, укладеними до 2025 року, максимальний розмір виплати становить 160 тис. грн.

ЯК СКЛАСТИ ЄРОПРОТОКОЛ

Офлайн

Зробити це можна на спеціальному паперовому бланку, який видається автовласнику безкоштовно під час укладення договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (автоцивілки). У разі втрати або використання бланка Європротоколу новий видається страховиком безоплатно на підставі письмової заяви.

Онлайн

Оформити Європротокол онлайн можна за посиланням: https://dtp.mtsbu.ua/index.html

Після натискання кнопки «Оформити» електронну форму необхідно заповнити упродовж 24 год. Ця послуга є безкоштовною. За результатом замовник послуги отримує інформацію з Єдиної централізованої бази даних МТСБУ.

Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить коректність заповнених даних та, за наявності помилок, підкреслить їх. Дані про ДТП одразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін і внесені в базу даних МТСБУ.