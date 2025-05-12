Омлет із начинкою з кисломолочного сиру, помідорів та зелені. Наприкінці приготування притрушуємо омлет твердим сиром, що робить його ще смачнішим і апетитнішим. Завдяки різноманітності складових смак дуже багатий. Готувати страву просто, при цьому вигляд ефектний.

3 яйця

120 г кисломолочного сиру

2 невеликі помідори

50 г твердого сиру

2 столові ложки молока

зелень

вершкове масло

сіль

чорний мелений перець

У миску розбиваємо яйця. Вливаємо молоко, всипаємо сіль і перець. Усе перемішуємо. Помідори нарізаємо тонкими кружальцями (якщо плоди великі, можна нарізати півкружальцями). Зелень дрібно нарізаємо, додаємо до підсоленого кисломолочного сиру, розтираємо. У сковороді розтоплюємо масло, виливаємо яєчну суміш, рівномірно розподіляємо. Накриваємо кришкою і смажимо омлет на вогні менше середнього 2 хв., доки схопиться зверху. На середину омлету, що схопився, викладаємо кисломолочний сир. Зверху — помідори. Підгортаємо краї яєчного млинця з двох сторін до центру, щоб начинка опинилася всередині. Зверху посипаємо твердим сиром, натертим на великій тертушці. Сковорідку накриваємо кришкою та готуємо омлет із начинкою на маленькому вогні приблизно 2–3 хв., щоб сир розплавився.

Перекладаємо на теплу тарілку та подаємо гарячим.