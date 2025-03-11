При купівлі товарів у кредит споживач наділений правами та обов’язками, встановленими Законом України «Про захист прав споживачів» із особливостями, визначеними Законом України «Про споживче кредитування», наголошують у Держпродспоживслужбі.

Однією із таких особливостей є норма ст.15 Закону України «Про споживче кредитування», згідно з якою споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від нього без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит споживач повідомляє кредитодавця у письмовій формі (у паперовому або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг») до закінчення 14-денного строку з дня укладення договору.

Таким чином, якщо споживач вирішив обміняти/повернути в порядку ст.9 Закону України «Про захист прав споживачів» товар належної якості, придбаний у кредит, він повинен, у першу чергу, звернутися до кредитодавця із заявою про відмову від договору про споживчий кредит, а вже потім — до продавця із заявою про повернення товару.

У відомстві звертають увагу, що відповідно до ст.5 Закону України «Про споживче кредитування» державне регулювання та нагляд у сфері споживчого кредитування здійснює Нацбанк України.

Держпродспоживслужба та інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку споживчого кредитування й отримують від них інформацію у межах повноважень, визначених законом.

Якщо ваші права як споживача порушено і суб’єкт господарювання відмовляється задовольнити справедливі вимоги відповідно до чинного законодавства про захист прав споживачів — звертайтесь до Держпродспоживсужби та її територіальних органів. Також захистити свої права можна в судовому порядку відповідно до ст.22 Закону України «Про захист прав споживачів».