Поживний сніданок, схожий на ніжні ласощі — молочна вівсяна каша з бананом і шоколадом. Каша виходить дуже ароматною, з насиченим смаком. Чудовий спосіб розпочати день!

На 1 порцію:

250 мл жирного молока

1 зрілий банан

50 г вівсяних пластівців

10 г шоколаду

Шоколад можна взяти на свій смак, у мене — чорний, але підійде також молочний, білий або кілька видів одразу.

Я не використовувала ніяких підсолоджувачів — вистачило солодкості шоколаду та банана, але за бажання у вівсяну кашу можна додати 1–2 ч ложки меду.

У каструльку або сотейник налити молоко, довести до кипіння. Всипати вівсянку та перемішати. Варити, періодично помішуючи, до набухання та м’якості пластівців. У мене вівсяні пластівці швидкого приготування, тому варю кашу приблизно 3 хв. М’якуш банана ретельно розім’яти виделкою і відправити в гарячу готову кашу.

Шоколад поламати на невеликі шматочки і додати в кашу. Ретельно перемішати до однорідності та розплавлення шоколаду. Перед подачею можна прикрасити кашу скибочками банана, тертим шоколадом, кокосовою стружкою чи мигдалевими пластівцями.

Раїса ГОМОНАЙ. м. Острог.