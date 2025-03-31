Розмір виплати залежить від страхового стажу. Максимальна сума — 8 тис. грн на місяць
Виплату призначають з першого дня після реєстрації статусу безробітного, нагадують у Державній службі зайнятості.
Мінімальна виплата становить:
- 1500 грн — для осіб до 35 років без страхового стажу та тих, хто звільнений за порушення трудових обов’язків;
- 3600 грн — для застрахованих осіб.
Розмір допомоги залежить від страхового стажу і заробітної плати:
- до 3-х років — 50 відсотків середньої зарплати;
- 3–6 років — 55;
- 6–12 років — 60;
- 12–18 років — 65;
- 18–24 роки — 70;
- понад 30 років — 80.
Максимальна виплата — 8 тис. грн на місяць (станом на 1 січня календарного року).
Як отримати
Зареєструватись як безробітний, подавши відповідну заяву:
- офлайн у будь-якому центрі зайнятості на безпечній території;
- онлайн через портал «Дія/електронний кабінет на сайті центру зайнятості»;
- через мобільний застосунок «Дія» (для тих, хто перебуває на окупованих територіях або територіях, де ведуться бойові дії);
- через мобільний застосунок Держслужби зайнятості.
Необхідні документи
* Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та громадянство України (закордонний паспорт, єДокумент).
* Ідентифікаційний код (ІПН).
* Документ, що підтверджує останнє місце роботи (трудова книжка, договір чи документ про звільнення або припинення іншого виду зайнятості).
* Документи про освіту (якщо є).
* Військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних).
* Заява про припинення трудового договору (для ВПО або осіб з територій бойових дій), у разі неможливості його припинити в роботодавця.
* Посвідка на постійне проживання або посвідка біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, або якій надано тимчасовий захист.
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