Розмір виплати залежить від страхового стажу. Максимальна сума — 8 тис. грн на місяць

Виплату призначають з першого дня після реєстрації статусу безробітного, нагадують у Державній службі зайнятості.

Мінімальна виплата становить:

1500 грн — для осіб до 35 років без страхового стажу та тих, хто звільнений за порушення трудових обов’язків;

3600 грн — для застрахованих осіб.

Розмір допомоги залежить від страхового стажу і заробітної плати:

до 3-х років — 50 відсотків середньої зарплати;

3–6 років — 55;

6–12 років — 60;

12–18 років — 65;

18–24 роки — 70;

понад 30 років — 80.

Максимальна виплата — 8 тис. грн на місяць (станом на 1 січня календарного року).

Як отримати

Зареєструватись як безробітний, подавши відповідну заяву:

офлайн у будь-якому центрі зайнятості на безпечній території;

онлайн через портал «Дія/електронний кабінет на сайті центру зайнятості»;

через мобільний застосунок «Дія» (для тих, хто перебуває на окупованих територіях або територіях, де ведуться бойові дії);

через мобільний застосунок Держслужби зайнятості.

Необхідні документи

* Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та громадянство України (закордонний паспорт, єДокумент).

* Ідентифікаційний код (ІПН).

* Документ, що підтверджує останнє місце роботи (трудова книжка, договір чи документ про звільнення або припинення іншого виду зайнятості).

* Документи про освіту (якщо є).

* Військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних).

* Заява про припинення трудового договору (для ВПО або осіб з територій бойових дій), у разі неможливості його припинити в роботодавця.

* Посвідка на постійне проживання або посвідка біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, або якій надано тимчасовий захист.