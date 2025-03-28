Манні биточки — їх колись готувала нам бабуся на сніданок замість манної каші, яку їсти ніхто не хотів, а от такі оладки ми їли та ще й добавки просили.

400 мл молока

160 г манної крупи

1 маленьке яйце

дрібка ваніліну

60 г цукру

дрібка солі

борошно

олія

У каструлі закип’ятіть молоко. Безперервно помішуючи молоко, тонкою цівкою всипте манну крупу. Варіть кашу близько 3 хв. до загусання. Каша має вийти густою. Готову масу перекладіть у миску і залиште повністю охолонути.

У манку вбийте яйце, всипте цукор, ванілін і сіль. Перемішайте до однорідності. Змоченими у воді руками сформуйте з манного тіста круглі товстенькі коржики і обкачайте трохи в борошні. Виходить 7 биточків. Розігрійте сковорідку з олією і викладіть манні биточки. Обсмажте на невеликому вогні по 3 хв. з кожного боку, до золотавої скоринки.

Подавайте до столу теплими чи холодними з медом, варенням або згущеним молоком.

Ірина ДЕНЕКА. м. Тернопіль.