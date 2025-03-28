Моя сімейна лікарка поділилася ось такими порадами, що дозволяють тримати себе у відносно здоровій формі. А я ділюся з читачами нашої «Порадниці».

Зранку пийте теплу воду.

Приймайте після сніданку вітамін D.

Робіть ранкову зарядку.

Раз на тиждень робіть собі розвантажувальний день.

Душ закінчуйте прохолодною водою.

Обстеження проходьте кожні пів року.

Перед сном приймайте магній.

Спати лягайте до 23 год.

Спіть у прохолодній кімнаті в темряві та тиші.

Парте ноги перед сном. Але в кого варикоз, робити цього не можна. Зрештою, не обов’язково й парити ноги — потримайте їх у дуже теплій, комфортній для вас воді. До неї можна додати морської солі, трішки йоду.

Лідія ГІРНИК.