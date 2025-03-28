За яких умов і на які доплати можуть розраховувати в цьому році теперішні пенсіонери, які жили в чорнобильській зоні?

Зоя Василівна. Київська обл.

Відповідно до Закону «Про державний бюджет України на 2025 рік», непрацюючі пенсіонери, котрі постійно проживали, не виїжджали або добровільно не вселялись у зону радіоактивного забруднення, мають право отримувати відповідну доплату за проживання в цій зоні, роз’яснюють у Мінсоцполітики. При цьому в людини має бути статус особи, яка постраждала від аварії на ЧАЕС, адже саме на захист цих людей спрямоване українське законодавство.

Оскільки деякі пенсіонери зіштовхнулись із ситуацією, коли в Єдиному демографічному реєстрі відсутня інформація про їхнє місце проживання в зоні радіоактивного забруднення від моменту аварії на ЧАЕС і до 1993 року, Уряд визначив додаткові способи підтвердження цього факту. Вони дадуть можливість органам Пенсійного фонду отримати необхідну інформацію про пенсіонера і призначити йому доплату в розмірі 2361 грн щомісяця.

Зокрема, щоб внести необхідну інформацію про себе в Єдиний демографічний реєстр, ви можете звернутися:

до відповідного органу реєстрації (наприклад, ЦНАП, сільська або селищна рада) і надати паспорт громадянина України у вигляді книжечки або будинкову книгу, які підтверджують реєстрацію місця проживання від моменту аварії на ЧАЕС до 1993 року;

до територіального органу Пенсійного фонду, щоб отримати там скановані копії паспорта громадянина України у вигляді книжечки (за наявності в матеріалах пенсійної справи).

Довідка про період проживання на забруднених територіях також може бути видана органом реєстрації у формі витягу з реєстру територіальної громади.

Важливо! Після уточнення даних про місце проживання в зоні радіоактивного забруднення ПФУ забезпечить виплату передбаченої законодавством доплати, починаючи з 1 січня 2025 року.

Тобто навіть якщо ви уточните дані про себе у квітні, доплата буде виплачена в повному обсязі, починаючи з січня 2025 року.