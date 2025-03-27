Рум’яні, пухкі, м’які всередині пончики з хрусткою скоринкою.

250 г кисломолочного сиру

250 г борошна

100 г цукру

2 середні яйця

0,5 чайної ложки соди

0,5 чайної ложки солі

дрібка ваніліну

олія (без запаху)

цукрова пудра

Борошно змішати з содою. Яйця збити на піну з цукром, ваніліном і сіллю до розчинення крупинок. Додати в суміш сир. Ще раз збити, щоб сир об’єднався з яєчною масою. Додати борошно з содою і ретельно вимісити. Виходить м’яке, трохи липке тісто. Що сухіший сир, то менше потрібно борошна. Дати тісту хвилин 5 полежати. У каструльці добре розігріти олію, щоб пончики плавали в ній. Розділити тісто на кульки розміром з волоський горіх (великі не робіть, пончики сильно роздуваються при смаженні). Тісто трохи липне, тож при формуванні можна трохи обкачати заготовки в борошні. Закладати в гарячу олію по кілька заготовок (щоб не стикалися одна з одною) і смажити на вогні нижче середнього (близько 6–7 хв.). Сирні кульки одразу роздуваються й округлюються.

Виймати готові пончики з олії шумівкою і перекладати на паперові серветки, які вберуть зайвий жир. Як трохи охолонуть, щедро притрусити цукровою пудрою.