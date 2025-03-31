ПЕРШ НІЖ САДИТИ, ВАРТО ПІДЖИВИТИ

Перед тим, як братися за посадкові роботи, потрібно перевірити, наскільки земля готова до нового сезону. Для цього викопайте ямку глибиною 10 см і візьміть жменю ґрунту. Якщо він легко розсипається, без надлишку вологи — можна приступати до роботи. Якщо ж земля ще занадто сира, варто трохи зачекати, щоб уникнути ущільнення ґрунту. Земля, що прокинулася після зими, може містити збудників хвороб і шкідників. Для профілактики застосовуйте біопрепарати, фунгіциди або інсектициди. Екологічний варіант — висівання сидератів, які не тільки знезаражують, а й збагачують ґрунт корисними елементами. Після підростання їх можна скосити й використовувати як мульчу або органічне добриво.

Щоб рослини отримали достатньо поживних речовин, за кілька тижнів до посадки внесіть органічні добрива — компост або перепрілий гній (відро на кв.м). Якщо ґрунт має підвищену кислотність, проведіть вапнування — 200–500 г вапна на кв.м із подальшим розпушуванням на глибину до 6 см. Розсада вимагає особливої уваги. Регулярно розпушуйте ґрунт у контейнерах, стежте за рівнем вологості та поступово загартовуйте молоді рослини. Виносьте на вулицю в теплі дні, але обов’язково притіняйте від прямого сонця, щоб уникнути опіків.

Якщо восени не продезінфікували теплиці, зробіть це зараз. Обробіть стіни та каркас антисептичними засобами, а ґрунт пролийте розчином марганцівки або спеціальними біопрепаратами. За потреби замініть верхній шар землі, щоб уникнути накопичення патогенних мікроорганізмів. Коли ґрунт достатньо прогрівся, можна сіяти холодостійкі культури: редис, шпинат, кріп, петрушку, салати, горох, моркву, буряк і цибулю-сіянку. Якщо прогнозують нічні заморозки, накривайте посіви агроволокном або плівкою.

Томати, перець і баклажани висаджують у теплиці, коли температура ґрунту на глибині кореневої системи досягає 10–15 градусів. У відкритий ґрунт їх краще висаджувати пізніше, коли ризик заморозків знизиться. Щоб картопля швидше проростала і була стійкішою до хвороб, її слід заздалегідь проростити. Викладіть бульби в тепле, добре освітлене приміщення з денною температурою 12–15 і нічною 7–8 градусів. У середині квітня можна висаджувати ранні та середньостиглі сорти, якщо дозволяють погодні умови.

Щоб захистити рослини від можливих весняних заморозків і забезпечити швидке зростання, варто зробити теплі грядки. Їх основу складають органічні залишки, які під час розкладання виділяють тепло. Завдяки цьому культури ростуть швидше, а врожай дозріває раніше.

ІДЕАЛЬНИЙ ЧАС ДЛЯ ЩЕПЛЕННЯ

Приберіть із саду все зайве: зламані гілки, опале листя, зимове укриття з дерев і чагарників, залишки мульчі та інше сміття, яке накопичилося за холодні місяці. Важливо не втоптувати землю навколо дерев, щоб не пошкодити кореневу систему і не порушити повітрообмін у ґрунті.

Санітарне обрізування плодових дерев є однією з найважливіших процедур у квітні. Видаляють старі, сухі та пошкоджені гілки, а рани на деревах замазують садовим варом. Після цього можна встановити ловчі пояси для захисту від комах-шкідників. Підживлення теж відіграє ключову роль у весняному догляді за садом. Дерева особливо потребують азоту, тому варто внести сечовину, аміачну селітру або розчин пташиного посліду, після чого розпушити землю у пристовбурних колах і замульчувати торфом або перегноєм для утримання вологи.

Для захисту саду від хвороб і шкідників варто провести обприскування 2-відсотковим розчином мідного купоросу або біопрепаратами, особливо в період набухання бруньок. Також у квітні можна висаджувати саджанці плодових дерев, коли земля прогріється достатньо. Посадкові ями слід підготувати заздалегідь, забезпечивши дренаж і додавши відповідні добрива. Після посадки деревця необхідно добре полити та закріпити до опор.

Весна — ідеальний час для щеплення дерев, оскільки починається активний рух соків, але прищепа має залишатися в стані спокою для швидшого зрощення.

Смородину, аґрус і малину потрібно обрізати, підживити і захистити від шкідників та хвороб. Особливо уважно слід оглянути бруньки смородини — якщо надто великі й округлі, це може свідчити про ураження бруньковим кліщем. Такі бруньки слід негайно видалити, щоб запобігти поширенню шкідників.

Полуниця після зимового періоду також потребує догляду. Коли земля достатньо підсохне і почне з’являтися молоде листя, потрібно прибрати стару мульчу та підживити рослини комплексним міндобривом. Виноград у квітні звільняють від зимового укриття, і якщо температура не опуститься нижче мінус 5 градусів, лоза без проблем адаптується. Для профілактики хвороб виноград обприскують біопрепаратами, а до набрякання бруньок проводять підв’язку. У другій половині місяця можна висаджувати здерев’янілі саджанці.

ГЛАДІОЛУСИ ВИСАДЖУЮТЬ У ПРОГРІТИЙ ГРУНТ

Квітник потребує особливої уваги, адже саме зараз закладається основа для рясного цвітіння протягом усього сезону. Насамперед варто зайнятися прибиранням: видалити сухе листя, рослинні рештки, зламані стебла та квіти, що не пережили зиму. Під час роботи слід намагатися не ущільнювати ґрунт, щоб не заважати корінню рослин нормально розвиватися.

Троянди потребують особливого догляду. Якщо кущі були вкриті на зиму, варто поступово привчати їх до відкритого повітря, спочатку провітрюючи, а потім знімаючи укриття повністю. Коли загроза сильних заморозків мине, можна переходити до весняного обрізування, видаляючи слабкі та пошкоджені гілки. Щоб троянди були стійкими до хвороб, їх обробляють розчином мідного купоросу, а для стимуляції пишного цвітіння підживлюють органічними та мінеральними добривами.

Багаторічні квіти підживлюють аміачною селітрою. Особливу увагу слід приділити ранньоквітучим — тюльпанам, нарцисам, гіацинтам. Якщо весна суха, квіти поливають, а ґрунт мульчують перегноєм або торфом, щоб довше зберегти вологу. Для захисту від шкідників і хвороб застосовують біопрепарати, які не шкодять навколишньому середовищу.

У квітні активно висівають квіти на розсаду. Для цього підходять теплиці або парники, де створюються оптимальні умови для проростання насіння. Однорічники, такі як жоржини, бальзамін, чорнобривці, левовий зів і космея, дозволяють швидко створити яскравий акцент у саду. А багаторічні дельфініуми, іпомеї та кніфофії радуватимуть кілька років поспіль.

Цибулини гладіолусів висаджують лише в добре прогрітий ґрунт, зазвичай після середини квітня. Перед посадкою обробляють знезаражувальними препаратами та просушують. Ліліям також приділяють увагу: відгортають мульчу та підживлюють аміачною селітрою. Цибулини нових сортів висаджують наприкінці місяця. Клематиси слід звільняти від зимового укриття поступово, особливо дбаючи про кореневу шийку, яка може постраждати від різких температурних коливань.

Аби багаторічні рослини краще розвивалися, їх варто періодично омолоджувати, поділяючи кущі. Флокси, астильби, дельфініуми, діцентри, айстри, хости, які надто розрослися та втратили декоративність, викопують, поділяють і пересаджують на нове місце. Найкраще робити це в похмурий прохолодний день, а перед висадкою коріння рекомендується трохи підсушити. Такий догляд дозволяє квітнику залишатися здоровим і доглянутим протягом усього сезону.

Сторінку підготував Руслан ВЛАСЕНКО.