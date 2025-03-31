Рибу відварюють у насиченому овочевому бульйоні та подають із соусом з варених яєць і вершкового масла.
- 800 г тушки судака (хека, минтая)
- 1 середня морквина
- 1 невеликий корінь селери
- 1 невеликий корінь петрушки
- 1 середня цибулина
- 0,5 чайної ложки солі
- 7 горошин чорного перцю
- 1 великий лавровий листок
Для соусу:
- 3 варені яйця
- 150 г вершкового масла
- зелень
- чверть чайної ложки солі
- сік половини лимона
Коріння селери та петрушки, морквину та цибулину розріжте на 2–3 частини. Викладіть овочі в каструлю. Додайте лавровий лист і перець. Залийте 1,7 л води. Варіть 1 годину на повільному вогні. Овочевий бульйон процідіть у глибоку сковорідку. Дайте охолонути.
Рибину розберіть на філе, розрізавши на дві частини. Викладіть в охолоджений бульйон шматочки. Додайте сіль, перемішайте. Варіть рибу на повільному вогні до готовності близько 10 хв. Акуратно дістаньте з бульйону, обсушіть паперовим рушником.
Яйця дуже дрібно наріжте або крупно натріть. У сковороді на повільному вогні розтопіть масло. Додайте яйця, посоліть. Зелень наріжте, додайте до соусу, перемішайте, зніміть сковорідку з вогню.
На кожну порційну тарілку викладіть трохи яєчно-масляного соусу, по шматочку риби, полийте трохи соком лимона. Зверху знову викладіть соус. Подавайте рибу, поки соус теплий.
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