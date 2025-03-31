Рибу відварюють у насиченому овочевому бульйоні та подають із соусом з варених яєць і вершкового масла.

800 г тушки судака (хека, минтая)

1 середня морквина

1 невеликий корінь селери

1 невеликий корінь петрушки

1 середня цибулина

0,5 чайної ложки солі

7 горошин чорного перцю

1 великий лавровий листок

Для соусу:

3 варені яйця

150 г вершкового масла

зелень

чверть чайної ложки солі

сік половини лимона

Коріння селери та петрушки, морквину та цибулину розріжте на 2–3 частини. Викладіть овочі в каструлю. Додайте лавровий лист і перець. Залийте 1,7 л води. Варіть 1 годину на повільному вогні. Овочевий бульйон процідіть у глибоку сковорідку. Дайте охолонути.

Рибину розберіть на філе, розрізавши на дві частини. Викладіть в охолоджений бульйон шматочки. Додайте сіль, перемішайте. Варіть рибу на повільному вогні до готовності близько 10 хв. Акуратно дістаньте з бульйону, обсушіть паперовим рушником.

Яйця дуже дрібно наріжте або крупно натріть. У сковороді на повільному вогні розтопіть масло. Додайте яйця, посоліть. Зелень наріжте, додайте до соусу, перемішайте, зніміть сковорідку з вогню.

На кожну порційну тарілку викладіть трохи яєчно-масляного соусу, по шматочку риби, полийте трохи соком лимона. Зверху знову викладіть соус. Подавайте рибу, поки соус теплий.