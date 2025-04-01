Військовозобов’язані зможуть сплатити штраф за порушення військового обліку зі знижкою 50 відсотків у застосунку «Резерв+». А військовослужбовців, котрі мали такий штраф, звільнятимуть від його сплати, повідомляють у Міноборони.

Алгоритм сплати онлайн буде таким:

людина в «Резерв+» подає заяву, що визнає порушення;

туди ж приходить постанова про порушення;

сплачується штраф за реквізитами в застосунку.

Оплата підтверджується і постанова вважається виконаною.

Зазначається, що сервіс матиме певні правила: з моменту подання заяви про порушення в «Резерв+» та винесення постанови людина матиме 20 днів, щоб сплатити штраф зі знижкою 50 відсотків. Якщо цього не зробити, то доведеться сплатити повну суму штрафу.