Твердження, що розсаду баклажанів не варто пікірувати, пов’язане з тим, що ніжні сіянці синеньких переносять це досить хворобливо, оскільки їхні корінчики дуже тендітні. Тож якщо є можливість, краще висівати насіння відразу в окремі ємності, щоб уникнути пікірування. Але для цього потрібно багато місця, та й насіння проростає не все.

Якщо ж пікірувати розсаду правильно, то вже незабаром вона зміцніє і буде добре рости та розвиватись. Оптимальний час для пікірування — у фазі 1–2 справжніх листочків, тобто приблизно через 3–4 тижні після появи сходів. Важливо не запізнитися з цим, оскільки переросла розсада гірше переносить пересадку. Але й занадто молода може не прижитись.

За добу-дві до пікірування розсаду добре поливають теплою водою. Готують окремі ємності (горщики, стаканчики) з дренажними отворами місткістю 200–250 мл. Землесуміш, як і при посіві, повинна бути пухкою, поживною і вологоємною. Це може бути торф, перегній і земля з городу: 1:5:3. Або ж дернова земля, перегній та пісок: 1:3:0,5.

Одразу вибраковуйте некондиційні рослини та відберіть для пікірування лише найбільш міцні. Якісні сіянці акуратно витягніть із землі, намагаючись не пошкодити коріння та залишити грудку землі на них. Можна використовувати для цього чайну ложку або спеціальну лопатку. В підготовленій ємності із землесумішшю зробіть ямку. Помістіть сіянець у лунку, злегка заглиблюючи до нижніх сім’ядольних листочків. Акуратно обтисніть ґрунт навколо рослини та полийте теплою водою.

Поставте розсаду в притінене місце на 1–2 дні, щоб адаптувалася. Після адаптації перенесіть на добре освітлене місце. Важливо! Баклажани дуже люблять тепло — їм потрібно 18–20 градусів вночі та 22–25 удень.

Відтак й у відкритий ґрунт розсаду висаджують, коли встановиться тепла погода та мине загроза приморозків.

Загалом процес пікірування дуже корисний, адже рослина отримує власний простір, а отже, більше корисних речовин і освітлення. Коренева система стає міцною та загартовується.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.