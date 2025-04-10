Кольоровий салат матиме красивий вигляд на святковому столі не лише як закуска, а й як оздоблення.

5 варених яєць

пучечок редиски

200 г твердого сиру

1 невелика цибулина

1 середній зубчик часнику

3 столові ложки натурального йогурту

2 столові ложки майонезу

сіль

чорний мелений перець

зелена цибуля

Яйця, сир і редиску крупно натерти. Цибулину нарізати дрібними кубиками. Зелень посікти.

У мисці змішати йогурт і майонез, вичавлений часник, посолити, поперчити. Йогурт можна замінити густою сметаною. Соус розтерти.

Інгредієнти викладати у прозору салатницю шарами: яйця, соус, цибуля, соус, сир, редиска, зелень. Смачного!