Кольоровий салат матиме красивий вигляд на святковому столі не лише як закуска, а й як оздоблення.
- 5 варених яєць
- пучечок редиски
- 200 г твердого сиру
- 1 невелика цибулина
- 1 середній зубчик часнику
- 3 столові ложки натурального йогурту
- 2 столові ложки майонезу
- сіль
- чорний мелений перець
- зелена цибуля
Яйця, сир і редиску крупно натерти. Цибулину нарізати дрібними кубиками. Зелень посікти.
У мисці змішати йогурт і майонез, вичавлений часник, посолити, поперчити. Йогурт можна замінити густою сметаною. Соус розтерти.
Інгредієнти викладати у прозору салатницю шарами: яйця, соус, цибуля, соус, сир, редиска, зелень. Смачного!
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