Трапляються ситуації, коли дитині потрібна тимчасова родина — наприклад, на час, коли її сім’я долає складні життєві обставини і не може дати їй необхідну турботу. Саме для таких ситуацій у громадах запроваджується послуга патронату над дитиною — тимчасове виховання, догляд і реабілітація дитини в сімʼї патронатного вихователя. Патронат запобігає потраплянню дітей до інституційних закладів.

Дізнатися про те, як почати надавати послугу, можна:

в місцевій службі у справах дітей;

у службі зайнятості, якщо людина перебуває на обліку.

Також багато корисної інформації розміщено на єдиній державній платформі про усиновлення і сімейні форми виховання dity.gov.ua.

Мінсоцполітики разом із Державною службою України у справах дітей підготували відповіді на поширені запитання, які виникають у тих, хто розглядає можливість створити патронатну родину.

1. Чи нараховують стаж за надання послуги патронату над дитиною

Нараховують, якщо сплачується ЄСВ.

Якщо патронатний вихователь працює як фізична особа, податок та ЄСВ за нього сплачує структурний підрозділ із питань соцзахисту.

Якщо працює як ФОП, своєчасна сплата податку та ЄСВ — його відповідальність.

2. Як оплачують роботу патронатного вихователя

Фізична особа: три мінімальні заробітні плати на місяць.

ФОП: три мінімальні зарплати на місяць + сума податку + сума ЄСВ.

До оплати додається 10 відсотків, якщо в родину влаштовується дитина з інвалідністю, з ВІЛ, до року, вагітна до 18 років або більше двох дітей одночасно.

3. Яку суму виплачують на дитину

Соціальна допомога на утримання дитини становить:

2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку на кожну дитину під патронатом;

3,5 прожиткового мінімуму для дитини з інвалідністю відповідного віку на кожну дитину.

Якщо влаштовується новонароджена, патронатний вихователь отримує «пакунок малюка» або компенсацію його вартості.

4. Чи можна стати патронатним вихователем, маючи власну дитину

Наявність біологічних або усиновлених дітей не є перешкодою, окрім випадків, коли власна дитина:

не досягнула трьох років;

має інвалідність підгрупи А;

має ДЦП, онкозахворювання, тяжкі вади розвитку;

потребує трансплантації органа;

потребує паліативної допомоги тощо.

Біологічні (усиновлені) діти, які проживають разом із патронатним вихователем, мають подати заяву про згоду на влаштування дитини до сім’ї, якщо досягли такого віку та розвитку, що можуть її висловити.

5. Чи може патронатний вихователь працювати без помічника

Ні. Кандидат у вихователі та кандидат у його помічники подають спільну заяву про намір надавати послугу.

Проте, якщо кандидат у патронатні вихователі не має члена родини, який готовий стати помічником, служба у справах дітей зобов’язана сприяти його пошуку серед інших осіб.

6. Які підстави для влаштування дитини під патронат

* Заява батьків/законних представників або самої дитини.

* Акт про покинуту або знайдену дитину; дитину, яку батьки або інші родичі відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров’я, у разі відсутності інформації про місце перебування батьків чи законних представників дитини, наявності безпосередньої загрози життю або здоров’ю дитини.

* Рішення органу опіки та піклування про негайне відібрання дитини.

* Акт про виявлення розлученої з сім’єю дитини, яка не є громадянином України.

У другому та третьому випадках не потрібна згода батьків чи законних представників дитини.

7. Скільки дитина перебуває в сім’ї патронатного вихователя

Зазвичай до 3 місяців.

В окремих випадках — до 6, за рішенням органу опіки та піклування.

Понад 6 місяців — тільки під час воєнного стану, якщо триває процедура позбавлення її батьків батьківських прав або дитину за рішенням суду вилучають у них без позбавлення їх батьківських прав.

8. Хто координує роботу патронатної родини

Місцева служба у справах дітей, до фахівців якої можна звертатися з будь-яких питань стосовно догляду дітей під патронатом.