Телеведуча Леся Нікітюк та її наречений, 29-річний військовослужбовець Дмитро Бабчук вперше стануть батьками.

Леся Нікітюк дізналася про вагітність під час зйомок фільму “Песики”, зробивши чотири позитивні тести.

А вже за кілька хвилин потрібно було виходити на знімальний майданчик. Камери напоготові, вся команда в очікуванні, а я з очима як у сови. Від несподіванки. І якраз мала знімати сцену, де моя героїня дуже-дуже здивована. Підходить режисер, дивиться на мене і замість вказівок просто каже: “Чудово. Саме та емоція, яка потрібна”,

– поділилась Нікітюк.

Телеведуча продовжувала працювати на знімальному майданчику, у неї не було токсикозу та гормональних змін.

Нікітюк додала, що це “чарівний період” у її житті.

Чутки про вагітність Лесі Нікітюк поповзли ще в січні цього року, а на оприлюдненій фотосесії вже зрозуміло, що телеведуча перебуває на останніх місяцях вагітності.