Штучний інтелект став однією з ключових тем першого звернення Папи Лева XIV до колегії кардиналів у Ватикані.

Новий глава католицької церкви вважає, що ШІ представляє серйозні виклики для людства і соціальних основ суспільства, пише WSJ.

Він ставить під сумнів моральну нейтральність технологій і має намір протистояти індустрії, яка роками шукала союзників у Ватикані.

За словами понтифіка, виклики XXI століття можна порівняти з соціальними потрясіннями Позолоченого століття XIX століття. Тоді папа Лев XIII захищав робітників від свавілля фабрикантів — тепер його наступник має намір виступити на «захист людської гідності в епоху алгоритмів».

Під час звернення до колегії кардиналів папа наголосив, що спиратиметься на двотисячолітню традицію католицької соціальної думки. Він закликав реагувати на «чергову промислову революцію», у якій ШІ загрожує справедливості та праці.

Папа Лев XIV не вперше говорить про ШІ. Він уже зробив це у своїй першій промові перед Колегією кардиналів через два дні після свого обрання.