Установивши двозонний лічильник, можемо зекономити на електроенергії. Адже він дозволяє платити вдвічі менше за споживання в нічний час. У Кабміні розповідають, як працює двозонний облік і як на нього перейти.

Двозонний лічильник — це сучасний прилад обліку електроенергії, який:

обліковує не лише скільки, але й коли (ніч/день) ви використовуєте електроенергію;

дозволяє платити менше за споживання в нічний час;

допомагає зменшити ваші витрати на електроенергію.

ЯК ПРАЦЮЄ ДВОЗОННИЙ ОБЛІК

Денна зона: з 7 до 23 год., тариф 4,32 грн/кВт-год.

Нічна зона: з 23 до 7 год., тариф 2,16 грн/кВт-Год. (50-відсоткова знижка).

ЯК УСТАНОВИТИ

1. Подайте до місцевого оператора системи розподілу електроенергії заяву про облаштування (заміну) обліку електроенергії багатотарифним лічильником.

Разом із заявою надайте такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код (ІПН);

документи на право власності або користування приміщенням;

договір про надання послуг із розподілу.

2. Оплатіть послугу облаштування (заміни).

Отримайте рахунок від оператора системи розподілу електроенергії.

Отримайте технічні рекомендації в оператора системи розподілу електроенергії щодо вибору типу лічильників.

3. Придбайте лічильник.

Варіант 1: купіть в оператора системи розподілу електроенергії (вже запрограмований).

Варіант 2: купіть самостійно (потребує програмування в оператора системи розподілу електроенергії). Тут важливо переконатися, що лічильник сертифікований і відповідає технічним вимогам оператора системи розподілу.

4. Після придбання.

Зв’яжіться з оператором системи розподілу електроенергії.

Узгодьте дату встановлення лічильника.

Протягом 7 робочих днів після оплати послуги в узгоджений з вами час лічильник буде встановлений.

5. Отримайте документи.

Після завершення робіт отримайте відповідний акт.

Оператор системи розподілу електроенергії зробить необхідні зміни в договір (паспорт точки розподілу).

У вашому особистому кабінеті з оператором системи розподілу електроенергії з’явиться поділ споживання на зони.

Із моменту встановлення нового засобу обліку розрахунок спожитої електроенергії проводитиметься за двозонним тарифом.

ЯК МАКСИМАЛЬНО ЗЕКОНОМИТИ

Щоб відчутно зменшити витрати, вмикайте на ніч:

бойлер;

пральну машину;

зарядку павербанків, ноутбуків, телефонів;

побутову техніку з таймером (мультиварку, посудомийну машину).

Переносячи споживання на нічний час, ви можете зекономити до 20–30 відсотків на оплаті електроенергії.

ЯК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕДАВАТИ ПОКАЗАННЯ

На дисплеї двозонного лічильника є два значення:

Т1 — денне споживання (кВт-год.);

Т2 — нічне споживання (кВт-год.).

Щоб передати показання: