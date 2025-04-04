Він не тільки смачний, а й дуже поживний і красивий.
- 2 середні морквини
- 170 г тунця в олії
- 170 г консервованої кукурудзи
- 3–4 мариновані огірки
- червона солодка перчина
- 5 варених яєць
- середня червона цибулина
- пучечок зеленої цибулі
- 170 г консервованих печериць
- сіль
- чорний мелений перець
- 3 столові ложки майонезу
- чайна ложка гірчиці
Відварену й очищену моркву нарізаю кубиками. Зливаю рідину з тунця, подрібнюю виделкою. Відціджую кукурудзу, нарізаю дрібними кубиками цибулину, білки, перець, огірки та гриби, дрібно нарізаю зелень, жовтки натираю. Відкладаю по кілька ложок кожного інгредієнта для оздоблення. Змішую всі інші продукти в салатнику. Присмачую сіллю і перцем, майонезом, змішаним із гірчицею. Викладаю рівним шаром салат у глибокий овальний таріль. Прикрашаю інгредієнтами, які відклала під час нарізання.
Дарина СКОРОБАГАТЬКО. м. Сарни.
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