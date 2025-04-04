Він не тільки смачний, а й дуже поживний і красивий.

2 середні морквини

170 г тунця в олії

170 г консервованої кукурудзи

3–4 мариновані огірки

червона солодка перчина

5 варених яєць

середня червона цибулина

пучечок зеленої цибулі

170 г консервованих печериць

сіль

чорний мелений перець

3 столові ложки майонезу

чайна ложка гірчиці

Відварену й очищену моркву нарізаю кубиками. Зливаю рідину з тунця, подрібнюю виделкою. Відціджую кукурудзу, нарізаю дрібними кубиками цибулину, білки, перець, огірки та гриби, дрібно нарізаю зелень, жовтки натираю. Відкладаю по кілька ложок кожного інгредієнта для оздоблення. Змішую всі інші продукти в салатнику. Присмачую сіллю і перцем, майонезом, змішаним із гірчицею. Викладаю рівним шаром салат у глибокий овальний таріль. Прикрашаю інгредієнтами, які відклала під час нарізання.

Дарина СКОРОБАГАТЬКО. м. Сарни.