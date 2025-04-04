Горох — рослина холодостійка і не боїться приморозків, тому на грядки його висівають одним із найперших. Оптимальний час для посіву — рання весна, коли ґрунт прогріється до 8–10 градусів. Для отримання якнайшвидшого врожаю використовують ранні сорти гороху. А щоб мати на столі свіжий горох протягом усього сезону, конвеєрним способом висаджують сорти раннього, середнього та пізнього терміну дозрівання.

Підготовка. Ця культура любить сонячні місця, тому вибирайте добре освітлену ділянку. Горох гарно розвивається на пухких супіщаних і суглинистих ґрунтах, багатих на поживні речовини. Найкращими попередниками будуть помідори, огірки, картопля, капуста та гарбузи. Уникайте ділянок, де в попередньому році росли інші бобові. Це важливо, тому що в цій родині багато спільних небезпечних шкідників і хвороб. Також не рекомендується сіяти горох на одній ділянці кілька років поспіль. Перед посівом необхідно перевірити насіння, відібрати здорове та неушкоджене. Для прискорення проростання насіння на 12 год. замочують у теплій воді або теплому розчині борної кислоти: 2 г на 10 л води. Це хороша профілактика ураження шкідниками та хворобами.

Сівба. Викопують борозенки глибиною 5–8 см. Глибина посіву значною мірою залежить від складу ґрунту, тому на важких глинистих достатньо буде заглибити на 3–5 см. Якщо ґрунт піщаний, то сіють глибше. Відстань між рядками витримують 30–40 см. Розкладають в борозенки насіння на відстані 5–8 см. Після посіву землю злегка притоптують, поливають грядку та мульчують торфом або компостом — це допоможе довше зберегти вологу.

Догляд. У період проростання горох особливо потребує вологи. У фазі формування 2–3-го справжнього листочка бажано підживити грядки повним мінеральним добривом із розрахунку на кв.м по 30–40 г суперфосфату, хлористого калію та аміачної селітри. Через 15–20 днів підживлюють повторно. Через 2 тижні після появи сходів землю на грядці добре розпушують і одночасно підгортають кожен кущик. А коли висота стебел досягне 25–30 см, потрібно встановити опори.

Важливо знати. Значної шкоди посівам гороху можуть завдати птахи, особливо на ранніх стадіях розвитку. Аби не дати пернатим поласувати горохом, посіви накривають дрібною сіткою. Також на ділянці встановлюють опудала, блискучі предмети (компакт-диски, фольгу), вітряні дзвіночки. Дехто використовує ультразвукові відлякувачі, які видають неприємні для птахів звуки. Молоді сходи можна накрити агроволокном. Це захистить не тільки від птахів, а й від заморозків. Перед тим грядки зволожують. Деякі господарі радять висівати горох трохи глибше, щоб птахи не могли дістати насіння, але це може дещо загальмувати проростання. Також рекомендують вибирати сорти з більш жорстким листям, які менше приваблюють птахів.

Серед овочевих культур горох є найбагатшим джерелом білкових речовин.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.