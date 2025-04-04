Якщо у вас раптово виникли напади сухого кашлю, це може бути симптомом гострого трахеїту — запалення слизової оболонки трахеї. З яких причин виникає це захворювання та як його лікувати, «Порадниці» розповіла лікар-пульмонолог вищої категорії Наталія МАСІЧ.

Може перейти у бронхіт або пневмонію

— Трахеїт — це запальне захворювання трахеї, трубчастого органу, який з’єднує гортань із бронхами. Цей патологічний процес має переважно вірусний, рідше — бактеріальний, алергічний або змішаний характер і супроводжується нападами сильного кашлю, а також набряком слизової оболонки трахеї. Іноді трахеїт може розвиватися як незалежне захворювання після контакту з зараженою людиною або вдиханням холодного повітря, але частіше є вторинною патологією й виникає на тлі ГРВІ та запалення в носоглотці або гортані.

Ігнорувати симптоми трахеїту не варто, оскільки за відсутності вчасного лікування запальний процес поширюється углиб дихальних шляхів — у бронхи та легені, провокуючи більш небезпечні захворювання — бронхіт і пневмонію.

Гострий чи хронічний

Частіше виникає гостра форма трахеїту, яку спричиняють здебільшого віруси, розвивається раптово й супроводжується яскраво вираженими симптомами. Гострий трахеїт зазвичай триває не більше двох тижнів.

Хронічний трахеїт здебільшого виникає внаслідок недолікованого гострого стану або ж через тривалий вплив подразнювальних факторів, зокрема вдихання пилу, диму. Він характеризується поступовим розвитком і тривалим перебігом зі змінними періодами загострення та ремісії. Хронічна форма трахеїту часто спостерігається в курців і людей, які зловживають алкоголем. Занедбаний трахеїт призводить до незворотної зміни структури слизової оболонки трахеї — вона патологічно потовщується або стоншується.

Причини та фактори ризику

До поширених причин виникнення трахеїту належать:

— дія вірусів і бактерій, але бактеріальна інфекція зустрічається рідше, головним чином, на тлі зниженого імунітету, після грипу або ГРВІ;

— вплив подразнювальних речовин: вдихання холодного повітря, пилу, диму, хімікатів спричиняє подразнення та запалення слизової оболонки трахеї;

— алергічні реакції: пилок рослин, пилові кліщі, спори цвілі, шерсть тварин та інші алергени провокують алергічний трахеїт;

— порушення носового дихання: в нормі повітря проходить через носові проходи, де зігрівається та зволожується. Якщо ніс закладений (через нежить, кривизну носової перегородки, аденоїди, поліпи), доводиться дихати через рот, і непідготовлене повітря відразу потрапляє до гортані та трахеї;

— гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ): закид кислого вмісту шлунка в стравохід і далі в дихальні шляхи може спричинити подразнення та запалення трахеї;

— знижений імунітет: люди з серйозно ослабленою імунною системою (через хронічні захворювання, голодування, авітаміноз) більш схильні до розвитку трахеїту;

— захворювання серця та нирок, внаслідок яких тканини слизової не отримують достатнього харчування;

— додаткові фактори ризику розвитку трахеїту — куріння, зловживання алкоголем і часті переохолодження.

Прояви

Гострий трахеїт часто розвивається під час ГРВІ на самому початку захворювання або через пару днів. Основний симптом — це сухий кашель, який з часом стає більш продуктивним і починає супроводжуватися виділенням слизу та мокротиння. Кашель є нападоподібним, виникає або посилюється зі сміхом, глибоким вдихом, вдиханням занадто холодного або гарячого повітря, споживанням напоїв чи продуктів, що подразнюють слизову, а також вночі під час сну.

Від постійного кашлю виникає хрипкість голосу, больові відчуття у грудях, іноді напади кашлю можуть навіть призвести до блювоти. Оскільки трахеїт рідко виникає ізольовано, він зазвичай супроводжується й характерними симптомами застуди: болем у горлі, закладеністю носа, чханням. Хронічний трахеїт у період загострення, окрім кашлю, часто супроводжується ознаками загальної інтоксикації організму: відчуттям розбитості та слабкості, пришвидшеним серцебиттям, підвищенням температури тіла, пітливістю.

Діагностика і лікування

Діагностика трахеїту заснована на всебічній оцінці клінічної картини та даних огляду, з прослуховуванням грудної клітки та легень на наявність хрипів. Лікар також може використати ларингоскоп — для огляду слизової трахеї та виявлення патологічних змін. Крім того, пацієнту може бути призначений загальний аналіз крові, рентген грудної клітки, аналіз мокротиння для виявлення збудників інфекції, алергічні проби тощо.

Лікування трахеїту залежить від причини його виникнення. Для усунення симптомів можуть бути призначені противірусні, муколітичні, протизапальні та антигістамінні препарати, антибіотики, імуномодулятори.

Також хворому рекомендується рясне тепле питво, голосовий спокій, інгаляції та дієта, що виключає продукти, які можуть подразнювати слизову (гострі та солоні страви, горіхи, мед, шоколад, цитрусові). Крім того, під час терапії пацієнту необхідно відмовитися від куріння та вживання алкоголю.

Ірина КАДЧЕНКО.