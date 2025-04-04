В Україні триває реформа військово-лікарських комісій, що покликана зробити їх діяльність максимально зручною, швидкою та прозорою. У січні Міноборони запустило електронне направлення на ВЛК для військовозобов’язаних у «Резерв+». А тепер впроваджує електронні постанови ВЛК для оглядів військовозобовʼязаних і військових, електронний кабінет ВЛК у Медичній інформаційній системі ЗСУ (МІС ЗСУ), а також взаємодію МІС ЗСУ з реєстром «Оберіг». У Міноборони дали відповіді на найактуальніші запитання щодо запровадження реформи ВЛК.

1. Як працює електронне направлення

Достатньо авторизуватися в мобільному застосунку «Резерв+» та подати запит.

Коли ТЦК підписує електронне направлення, людина отримує сповіщення в «Резерв+», і потрібний документ з’являється в розділі «Направлення на ВЛК». Далі можна вирушити безпосередньо до визначеного закладу охорони здоров’я для проходження медогляду.

2. Хто може подати запит на це направлення

Сервісом уже можуть скористатись усі військовозобов’язані — як ті, хто сам бажає пройти огляд, так і ті, хто отримав паперову повістку для проходження ВЛК. Достатньо подати запит у «Резерв+».

3. Що буде, коли згенерувати е–направлення і не прийти на ВЛК

Якщо військовозобов’язаний сам бажає пройти ВЛК, але не з’явився, направлення в «Резерв+» залишається актуальним протягом 15 днів від призначеної дати огляду. Після цього запит треба подати повторно. В застосунок надійде направлення з тими ж або оновленими деталями.

Якщо ж військовозобов’язаний отримав повістку на проходження ВЛК, подав запит у «Резерв+», отримав електронне направлення та не з’явився протягом 14 днів від призначеної дати огляду — це порушення правил обліку, за яке передбачена адміністративна відповідальність.

4. Що таке електронна постанова

Постанова ВЛК — це висновок, який військово-лікарська комісія формує після огляду.

Раніше постанови писали вручну та надсилали до ТЦК у паперовому вигляді.

Новий функціонал дає змогу комісіям отримувати й передавати документи онлайн, прискорюючи їхню обробку та мінімізуючи ризик втрати даних.

5. Які переваги електронних постанов для військовозобов’язаних

Більше не потрібно самостійно передавати постанову ВЛК до ТЦК або чекати, поки комісія надішле паперові документи та їх зафіксують у системі. Електронні дані автоматично надходитимуть до реєстру «Оберіг», і висновок ВЛК значно швидше відображатиметься в застосунку «Резерв+».

6. Переваги для військових

Попередня історія проведених ВЛК як для військовозобов’язаних, так і для військових зберігатиметься в МІС ЗСУ, що забезпечить комплексне оцінювання стану людини під час огляду.

Завдяки електронним постановам військові невдовзі зможуть значно простіше оформлювати виплати, пільги й послуги, пов’язані зі станом здоров’я, безпосередньо в застосунку «Армія+».

Крім того, Міноборони цифровізувало довідку про обставини травми. Командир тепер може формувати її в СЕДО, після чого документ автоматично надходитиме до електронного кабінету ВЛК. Військовослужбовцю більше не потрібно отримувати оригінал довідки в командира та носити паперовий документ — достатньо вирушити на огляд безпосередньо до ВЛК.

Електронний кабінет ВЛК також відкриває можливості для подальшої автоматизації процесів, зокрема спрощення оформлення відпусток на лікування та звільнення за станом здоров’я.

7. Чи обов’язкове для всіх ВЛК оформлення постанов у електронному вигляді

Із 1 березня 2025 року електронні постанови формують ті ВЛК, які зареєструвалися в електронному кабінеті, пройшли навчання та встигли опанувати функціонал. Із 1 квітня електронний формат постанов — обов’язковий для всіх ВЛК.

8. Якщо ВЛК не має доступу до інформаційної системи

Якщо технічна можливість тимчасово відсутня, ВЛК може оформлювати постанови на папері. Після відновлення технічної можливості працівники ВЛК зобов’язані внести дані в МІС ЗСУ з поміткою про наявність паперового оригіналу.

9. Чи видадуть рішення (постанову) ВЛК на руки після огляду

Якщо постанова оформлюється довідкою ВЛК (для висновків про придатність до військової служби, а також висновків про потреби в лікуванні, відпустці за станом здоров’я тощо), після огляду комісія може роздрукувати та передати вам друковану копію електронної постанови.

Якщо ж постанова оформлюється свідоцтвом про хворобу (для визнання непридатності до військової служби), комісія має затвердити висновок зі штатною ВЛК (тобто центральною чи регіональною). Таке рішення можна отримати на руки лише після його офіційного затвердження.

10. Чи може військовозобов’язаний особисто віднести папери до ТЦК

Ні, ВЛК має самостійно передати постанову до ТЦК. Завдяки електронному кабінету постанову тепер оформлюють в електронному вигляді у МІС ЗСУ, після чого вона автоматично надходить до реєстру «Оберіг», а отже, і до ТЦК.

11. Чи може ВЛК вносити висновки в систему без реальних оглядів

Ні, ВЛК обов’язково проводить огляд. Лікарі у складі ВЛК із закладів охорони здоров’я під час огляду ознайомлюються з медичними записами в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) та з іншими медичними документами, які надає людина, та вносять свої записи до ЕСОЗ.

Після огляду працівники ВЛК — голова комісії, всі члени, котрі брали участь у засіданні, та секретар — засвідчують електронну постанову кваліфікованими електронними підписами (КЕП). Усі рішення фіксуються в МІС ЗСУ, що спрощує їхній контроль і відстеження.

12. Як оскаржити рішення, закріплене в електронній постанові ВЛК

Процедура оскарження залишається актуальною. Якщо людина не згодна з висновком ВЛК, вона може подати скаргу до штатної ВЛК (центральної чи регіональної) або оскаржити постанову в судовому порядку. Таке право передбачене главою 3 розділу І наказу Міноборони №402.

13. Яким нормативним актом врегульовані електронні постанови ВЛК

Зміни до наказу Міноборони від 14 серпня 2008 року №402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» передбачають впровадження кабінету ВЛК, заміну паперових форм постанов ВЛК на електронні, спрощення паперової звітності.