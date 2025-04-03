Навіть ті, хто не дуже любить каші, не залишаться байдужими до такого варіанту — вівсянку доповнюють смажені гриби та копчений тертий сир. Він розплавлюється, додає смаку, й виходить дуже апетитно.
- 1 склянка вівсяних пластівців (не швидкого приготування)
- 250 г печериць
- 50 г копченого сиру
- 1 невелика цибулина
- 2 зубчики часнику
- 2 столові ложки олії
- 2 столові ложки вершкового масла
- 2 склянки окропу
- 2 гілочки чебрецю
- сіль
- чорний мелений перець
У суміші олії та вершкового масла обсмажити дрібно нарізані цибулину та часник — до прозорості цибулі. Додати нарізані гриби, гілочки чебрецю, смажити до випаровування вологи та золотавості грибів. Гілочки чебрецю видалити, гриби посолити, поперчити.
У киплячу підсолену воду всипати вівсяні пластівці, варити 10–20 хв. до загусання. Додати натертий сир, обсмажені гриби із цибулею. За необхідності досолити, поперчити. Готову кашу подавати до столу гарячою.
Порада: не варто використовувати вівсяні пластівці швидкого приготування, перевага яких у швидкості варіння, але їх ніжна консистенція для цієї страви не підходить. Беріть ті, які треба варити 10–20 хв., щоб відчувалась грубіша текстура страви.
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