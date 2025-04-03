Навіть ті, хто не дуже любить каші, не залишаться байдужими до такого варіанту — вівсянку доповнюють смажені гриби та копчений тертий сир. Він розплавлюється, додає смаку, й виходить дуже апетитно.

1 склянка вівсяних пластівців (не швидкого приготування)

250 г печериць

50 г копченого сиру

1 невелика цибулина

2 зубчики часнику

2 столові ложки олії

2 столові ложки вершкового масла

2 склянки окропу

2 гілочки чебрецю

сіль

чорний мелений перець

У суміші олії та вершкового масла обсмажити дрібно нарізані цибулину та часник — до прозорості цибулі. Додати нарізані гриби, гілочки чебрецю, смажити до випаровування вологи та золотавості грибів. Гілочки чебрецю видалити, гриби посолити, поперчити.

У киплячу підсолену воду всипати вівсяні пластівці, варити 10–20 хв. до загусання. Додати натертий сир, обсмажені гриби із цибулею. За необхідності досолити, поперчити. Готову кашу подавати до столу гарячою.

Порада: не варто використовувати вівсяні пластівці швидкого приготування, перевага яких у швидкості варіння, але їх ніжна консистенція для цієї страви не підходить. Беріть ті, які треба варити 10–20 хв., щоб відчувалась грубіша текстура страви.