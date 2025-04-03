Мозок є центром управління всього тіла, адже керує такими органами, як серце та легені. Також мозок регулює роботу внутрішніх органів, пам’ять, відчуття, відповідає за наше мислення та мовлення. У НСЗУ нагадують кілька правил, як зберегти мозок здоровим.

Регулярно звертайтеся до сімейного лікаря для профілактичних оглядів — перевіряйте артеріальний тиск, рівень цукру та холестерину в крові. Це дає змогу своєчасно розпізнати проблеми та забезпечити належне лікування.

Ведіть активний спосіб життя. Займайтеся фізичними вправами кілька разів на тиждень по 30–60 хв. Заняття спортом підтримують нормальний кровообіг мозку, знижують ризик інсульту та покращують загальне самопочуття.

Дотримуйтеся режиму сну. Намагайтеся спати 7–9 год. на добу та налагодьте повноцінний режим сну — лягайте спати та просинайтеся в один і той самий час. Якісний сон знижує ризик розвитку хронічних захворювань і допомагає відновити рівень кортизолу та інших гормонів, які впливають на наше фізичне і психічне здоровʼя.

Харчуйтеся збалансовано. У раціоні мають бути білки, жири та вуглеводи. Рекомендоване дієтологами співвідношення: 25–25–50 відсотків. Уникайте смаженої їжі, алкоголю та куріння.

Тренуйте мозок. Його потрібно постійно тримати у формі. Для цього рекомендовано читати, вивчати іноземні мови, розгадувати кросворди, грати на музичних інструментах, збирати пазли тощо.

Практикуйте позитивне мислення. Зосередженість на позитивних емоціях і вдячність можуть змінити сприйняття стресових ситуацій і покращити настрій.