Не раз читав у «Порадниці» роз’яснення щодо різних питань по спадщині. А мене ось що цікавить: чи можна і як відмовитися від спадщини?

Микола Петрович. Хмельницька обл.

Прийняття спадщини — важливий та відповідальний юридичний крок. Адже до її складу входять не тільки права, а й обов’язки. Зокрема спадкодавець може залишити борги, кредити. У таких випадках і постає цілком логічне запитання: чи варто приймати таку спадщину?

Відповідно до законодавства спадкоємець може скористатися правом на відмову від спадщини, підтверджують у Мін’юсті. Для цього необхідно подати заяву про відмову від прийняття спадщини нотаріусу або уповноваженій на це посадовій особі за місцем відкриття спадщини.

Що потрібно знати