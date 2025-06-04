Не раз читав у «Порадниці» роз’яснення щодо різних питань по спадщині. А мене ось що цікавить: чи можна і як відмовитися від спадщини?
Микола Петрович. Хмельницька обл.
Прийняття спадщини — важливий та відповідальний юридичний крок. Адже до її складу входять не тільки права, а й обов’язки. Зокрема спадкодавець може залишити борги, кредити. У таких випадках і постає цілком логічне запитання: чи варто приймати таку спадщину?
Відповідно до законодавства спадкоємець може скористатися правом на відмову від спадщини, підтверджують у Мін’юсті. Для цього необхідно подати заяву про відмову від прийняття спадщини нотаріусу або уповноваженій на це посадовій особі за місцем відкриття спадщини.
Що потрібно знати
- Заяву треба подати особисто. Або надіслати поштою чи електронною поштою. У такому випадку справжність підпису має бути нотаріально засвідчена.
- Строк подання — 6 місяців з часу відкриття спадщини.
- Відмовитися можна на користь іншої особи.
- Відмова є безумовною та беззастережною.
- Є можливість відкликати відмову протягом строку, встановленого для її прийняття.
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