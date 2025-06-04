РОЗШИРЮЄ СУДИНИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Столову ложку сушеного подрібненого кореня кульбаби довести до кипіння у 0,5 л води і варити на малому вогні 20 хв. Настоювати годину в закритому посуді. Процідити. Цю порцію випити протягом дня за 3 рази у перервах між вживанням їжі.

ПИТИ ЯК ЧАЙ

При всіх хворобах нирок: листя суниці лісової засушити, подрібнити, запарювати окропом і пити як чай. Денну норму вживання встановлюють індивідуально. Процес лікування може бути тривалим.

ЩАВЛЕВИЙ БОРЩ

Аби запобігти пониженню кислотності шлункового соку, потрібно частіше їсти щавлевий борщ. Кожна вправна господиня готує його на власний розсуд і смак. Тільки не забудьте додати побільше щавлю. Але зважте на те, що така страва протипоказана при хворобах нирок і сечового міхура.

ТРИ ПЕРЧИНИ

Якщо відчуваєте важкість у шлунку, погіршилося травлення, тоді після сніданку чи обіду проковтніть три зернятка чорного перцю і запийте 150–200 мл теплої води.

Категорично протипоказано при виразці шлунка чи дванадцятипалої кишки!

БЕРЕЗОВИЙ ПОПІЛ

На відкритому вогні спалити стару березову кору. Попіл зібрати у скляну банку. Ним двічі-тричі на день посипати гнійні рани.

Березову кору не варто заготовляти навесні, під час руху соків у дерева.

ТЕРТИЙ ХРІН ІЗ ОЛІЄЮ

Через переохолодження можуть виникати болі в м’язах. Тоді: дрібно натертий хрін покласти у скляну банку і залити соняшниковою олією — 1:2. Посуд герметично закрити. Настоювати в сонячному місці 7 днів. Не проціджувати. Втирати в м’язи тричі на день.

БЕЗЦІННЕ НАСІННЯ

Народний засіб, як підлікувати хвору печінку: по ч.л. сушеного насіння чорнобривців і айстри звечора засипати в термос і залити 0,5 л окропу. Настоювати мінімум 8 год. Уранці процідити. Випити протягом дня за 4 рази у перервах між вживанням їжі. Курс лікування — місяць. Повторити через тиждень. Протягом року — 7–8 курсів лікування.

СПАТИ НА ОЧЕРЕТІ

Підстилка з сухого очерету лікує радикуліт. Її слід накрити лляним полотном. Можливо, що на ній не вельми зручно спати, але корисно. Підстилку потрібно змінювати щотижня.

ЗБЕРЕГТИ ЗІР

Змішати соки коренеплодів моркви та петрушки (1:1). Отриманим коктейлем промивати очі вранці та ввечері. Для процедур використовувати тільки свіжі соки (зберігати в холодному місці у герметично закритому посуді не більше 12 год.). Курс лікування — 21 день. Повторити через 7–8 днів. Протягом року — 7–8 курсів лікування.

Тарас ЛЕХМАН, м. Шептицький Львівської обл.